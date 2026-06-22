Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında tükeciyi ve piyasa istikrarını koruyan düzenlemelerin 6 ay daha uzatıldığını açıkladı. Böylece 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.

Spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engelleyen adımlar

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" ile "ilan kısıtlaması" uygulamalarının yürürlükte bulunduğu hatırlatıldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerimizin korunması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yapılmasını engelleyen “6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi” ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını önleyen “İlan Kısıtlaması” uygulamaları yürürlükte bulunmaktadır."

"170 milyon TL idari para cezası uygulandı"

Söz konusu iki düzenleme kapsamında bugüne kadar aykırı hareket eden işletmelere toplam 170 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde bugüne kadar 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir."

6 ay daha uzatıldı

Bu doğrultuda da 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi ile İlan Kısıtlaması uygulamalarının sürelerinin 6 ay daha uzatıldığı ifade edildi:

"Bu doğrultuda, 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi ile İlan Kısıtlaması uygulamalarının süreleri Ticaret Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."