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  • Toyota, müşteri bilgilerinin sızdırıldığından şüpheleniyor

Toyota, müşteri bilgilerinin sızdırıldığından şüpheleniyor

Toyota Motor, hatalı bulut bilgi işlem ayarları nedeniyle, Asya ve Okyanusya bölgelerinde, müşterilerin kişisel bilgilerinin sızdırılmış olabileceğini bildirdi.

02 Haziran 2023 | 09:54
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Toyota, müşteri bilgilerinin sızdırıldığından şüpheleniyor

Japon otomotiv üreticisi Toyotanın açıklamasına göre firma, Asya ve Okyanusya bölgelerinde bazı müşterilerin kişisel bilgilerinin sızdırılmış olabileceğini duyurdu.

Hatalı bulut bilgi işlem ayarları kaynaklı sorun kapsamında, henüz belirsiz sayıdaki müşterinin isim, telefon, adres ve şasi bilgilerinin sızdığından şüpheleniliyor.

Açıklamada, sızan müşteri bilgilerini, üçüncü bir tarafın istismar ettiğine dair bulguya şimdiye kadar rastlanmadığı kaydedildi.

Japon firma, mayıs ayı başında da benzer bir sorun nedeniyle 2 milyonu aşkın Toyota müşterisinin araç bilgilerinin kamuoyuna sızdığını açıklamıştı.

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