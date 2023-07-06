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Lamborghini, benzinle çalışan son otomobilini de sattı

Lamborghini sadece hibrit modellere geçmeden önce içten yanmalı motorlu araçlarını sattı. Lüks otomobil üreticisi ilk tamamen elektrikli aracını 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.

06 Temmuz 2023 | 16:37
Son Güncellenme: 06 Temmuz 2023 | 16:46
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Lamborghini, benzinle çalışan son otomobilini de sattı

Lamborghini'nin CEO'su Stephen Winkelmann, Alman WELT gazetesine verdiği demeçte, sadece hibrit bir seriye geçerken Lamborghini'nin içten yanmalı motorlu modellerinin üretim sonuna kadar tükendiğini söyledi.

Volkswagen iştirakinin başkanı Stephen Winkelmann, Huracan ve Urus modelleri için sipariş defterlerinin dolu olduğunu ve bunun da şirketin içten yanmalı motorlu araç üretiminin sonu anlamına geldiğini söyledi.

Winkelmann, İtalyan markanın Aventador ve Huracan süper otomobilleri için plug-in hibrid ikameler ve plug-in hibrid bir Urus SUV ile başlayacağını paylaştı.

Lamborghini ilk tamamen elektrikli aracını 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.

Üretici geçen yıl rekor satışlar gerçekleştirdiğini ve bu yıl da "çok iyi bir sonuç" hedeflediğini sözlerine ekledi.

Bu duyuru, Lamborghini'nin geçtiğimiz Temmuz ayında 2024 yılına kadar hibrit bir seri üretmek ve on yılın sonuna kadar tamamen elektrikli modelini piyasaya sürmek için en az 1,8 milyar Euro (1,96 milyar ABD Doları) yatırım yapacağını açıklamasının ardından geldi.

Winkelmann daha önce modelin muhtemelen dört kişilik olacağını söylemiş ve kesin tasarıma karar verilmemiş olsa da "daha seksi ve iki kapılı bir otomobil olduğunu" belirtmişti.

 

 

 

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