OMODA | JAECOO modellerinde Ekim ayı kampanyasını duyurdu: İşte özellikleri ve güncel fiyat listesi

OMODA | JAECOO, Ekim ayına özel kampanyalarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden modellerini daha erişilebilir hale getiriyor. Marka, sunduğu finansman olanaklarıyla Türkiye pazarındaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, premium off-road SUV segmentinde güçlü konumunu sürdüren JAECOO 7 ailesi, ekim ayı sonuna kadar geçerli cazip tekliflerle dikkat çekiyor. Ay sonuna kadar JAECOO 7 Revive 4x2 versiyonu 2.390.000 TL’den başlayan cazip fiyatlarla sunuluyor. Sunulan avantajlı fiyatlar, modeli hem iş hem günlük kullanım için güçlü ve erişilebilir bir alternatif haline getiriyor. Ailenin diğer üyesi olan JAECOO 7 Evolve 4x2 versiyonu ise güçlü SUV karakteri, gelişmiş teknolojileri ve şehir içi konforu arazi kabiliyetiyle birleştiren yapısıyla öne çıkıyor. Ekim ayı sonuna kadar 2.700.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan modelde 400 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi avantajı sayesinde kullanıcılar, premium SUV deneyimine daha avantajlı koşullarla sahip olabiliyor.
Şehir içi sürüşte güvenliği ve akıllı teknolojileriyle öne çıkan OMODA 5 Ultima versiyonu için ticari müşterilere özel 300.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve 5 yıldızlı güvenlik standartlarıyla model, kullanıcılarına üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. Model, Türkiye’de 2.300.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Markanın yeni nesil mobilite anlayışını temsil eden OMODA 7 ise yenilikçi teknolojileri ve kullanıcı odaklı akıllı çözümleriyle dikkat çekiyor. Neo versiyonunda sunulan 90 bin TL nakit alım avantajı ile modele 2.800.000 TL’ye sahip olunabiliyor. Gelişmiş kayar ekran teknolojisi, premium ses sistemi ve kişiselleştirilebilir akıllı özellikleriyle OMODA 7, araç içi deneyimi yeni bir seviyeye taşıyor.
Ekim ayı sonuna kadar sınırlı süreyle geçerli olan kampanyalar kapsamında OMODA | JAECOO, farklı segmentlerdeki güçlü modellerini avantajlı satın alma koşullarıyla sunarak kullanıcılarına esnek ve erişilebilir çözümler sağlamaya devam ediyor. OMODA & JAECOO, 19 Ekim’de resmen başlayacak CHERY 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında ileri teknolojiyi özgün crossover tasarımı ve seçkin outdoor yaşam tarzıyla buluşturan marka vizyonunu daha kapsamlı bir şekilde ortaya koyacak. Etkinlik sırasında tamamen yeni OMODA X de dünya prömiyerini gerçekleştirerek geleceğin mobilitesine yönelik yeni olanakların kapısını aralayacak. Diğer yandan iCAUR genç tüketicilerin beklentilerine ve kişiselleştirilmiş mobilite çözümlerine odaklanırken, AiMOGA robotik ve akıllı yaşam alanlarındaki yeniliklerini sergileyecek. Tüm bu markalar, CHERY Grubu’nun iş birliğine dayalı çok markalı inovasyon ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla gözler önüne serecek.