OMODA | JAECOO modellerinde Ekim ayı kampanyasını duyurdu: İşte özellikleri ve güncel fiyat listesi

Bu kapsamda, premium off-road SUV segmentinde güçlü konumunu sürdüren JAECOO 7 ailesi, ekim ayı sonuna kadar geçerli cazip tekliflerle dikkat çekiyor. Ay sonuna kadar JAECOO 7 Revive 4x2 versiyonu 2.390.000 TL’den başlayan cazip fiyatlarla sunuluyor. Sunulan avantajlı fiyatlar, modeli hem iş hem günlük kullanım için güçlü ve erişilebilir bir alternatif haline getiriyor. Ailenin diğer üyesi olan JAECOO 7 Evolve 4x2 versiyonu ise güçlü SUV karakteri, gelişmiş teknolojileri ve şehir içi konforu arazi kabiliyetiyle birleştiren yapısıyla öne çıkıyor. Ekim ayı sonuna kadar 2.700.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan modelde 400 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi avantajı sayesinde kullanıcılar, premium SUV deneyimine daha avantajlı koşullarla sahip olabiliyor.