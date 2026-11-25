Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), 2025 yılı kârından toplam 200 milyon TL brüt nakit temettü dağıtımında hak kullanım tarihinin 25 Kasım 2026 olarak kesinleştiğini açıkladı.

Şirketin 14 Mayıs 2026 tarihli olağan genel kurulunda onaylanan dağıtım kapsamında, 1 TL nominal değerli pay başına brüt 0,1025641 TL, net 0,0871794 TL temettü ödenecek. Kayıt tarihi 26 Kasım 2026, temettünün yatırımcı hesaplarına geçiş tarihi ise 27 Kasım 2026 olacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 14.05.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında;

Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 5.088.821.559,-TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuata göre tutulan yasal kayıtlarına ("YK") göre ise 306.915.907,22 TL net dönem karı bulunduğu,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre; elde edilen 5.088.821.559,-TL net dönem karına 21.309.524,-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve 15.345.795,36 TL tutarında yasal yedek akçelerin düşülmesi sonrası net dağıtılabilir dönem karının 5.094.785.287,64 TL olduğu,

YK'ya uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 306.915.907,22 TL dönem karından 15.345.795,36 TL tutarında yasal yedek akçe ayrılması sonrası kalan net dağıtılabilir dönem karının 291.570.111,86 TL olduğu görülerek;

SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtımında TFRS ve YK'ya göre tespit edilen tutarlardan daha düşük olanın esas alınması gerektiğinden,

a) 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin 15.345.795,36 TL'nin yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) 291.570.111,86 TL dağıtılabilir dönem karından toplam (brüt) 200.000.000,-TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına,

c) Nakit kar payı ödemelerinin en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar gerçekleştirilmesine,

karar verilmiştir.