Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo, "Opel Compass"ın merkezi ögesini oluşturmaya devam edecek. Aynı zamanda Rüsselsheim merkezli otomobil üreticisinin Opel Vizör marka yüzünün merkezinde de yer almaya devam edecek.

1 OPEL'İN YENİ LOGOSU Şirketin yeni logosu, elektrikli otomobillere geçişi temsil ediyor. Açıklamada "Şimşek, elektrikle yakından ilişkili ve Opel'in elektrikli mobilite çağına yaklaşımını simgeleyen ideal bir logoya dönüştü" yorumu var

2 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE GEÇİŞİ SİMGELİYOR Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, yeni logonun artık hiç olmadığı kadar marka ile özdeşleştiğini belirterek, "Sadece yeniliğin ve mobilitenin geniş kitlelerle buluşmasına olan bağlılığımızı sembolize etmekle kalmıyor, aynı zamanda 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdümüzün de altını çiziyor. Bu yıl ürün yelpazemizde 15 adet elektrikli modelimiz yer alacak." ifadelerini kullandı.

3 YENİ LOGO Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams da "Şimşek, 'Cesur ve Yalın' marka felsefemizin simgesi. Keskin, daha özgüvenli yeni 'Şimşek' logomuz, destek çemberiyle kesişerek ikonik logomuza yenilikçi ve modern bir görünüm kazandırıyor. Yeni logomuz, Compass tasarım yaklaşımımızın merkezinde yer alıyor. Pusula, ön, arka ve iç tasarım öğelerimizin bel kemiğini oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.