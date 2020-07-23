Otokar, Malta’dan aldığı 5’inci siparişini tamamladı. Otokar, 50 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi otobüsü teslim etti.

Turizm cenneti Malta caddelerindeki Otokar markalı otobüs sayısı toplamda 300’e yaklaşırken, gerçekleştirilen teslimat törenine Malta Başbakanı Robert Abela, Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg ve Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen katıldı.

Yaş ortalaması 4 olan Malta’nın toplu taşıma filosu, Avrupa’nın birçok ülkesine kıyasla öne çıkarken, son yıllarda gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının, ülke ekonomisine ve sürdürülebilirliğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirten Malta Public Transport’un (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen, eski otobüslerin aşamalı olarak görevden kaldırıldığını aktarırken, bu alandaki hizmet kalitesine yatırım yapmaya, standartları yükseltmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Törende konuşan Malta Başbakanı Robert Abela, yeni ve modern otobüslere yapılan sürekli yatırım sayesinde toplu taşımacılığın son yıllarda bir sıçrama yaptığını belirtirken toplu taşıma sistemine olan güvenin yeniden sağlandığını da sözlerine ekledi. Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg ise Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) tarafından yapılan yatırıma övgüde bulunarak Malta’daki otobüs filosunun Avrupa’daki en yeni ve çevre dostu olanların arasında yer aldığını kaydetti.