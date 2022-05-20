Mercedes Benz perşembe günü dünyanın en pahalı arabasını sattığını doğruladı. Alman otomobil üreticisinin koleksiyonunda saklanan nadir, 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, müzayedede 135.000.000 € (142.8 milyon dolar) gibi rekor bir fiyata özel bir koleksiyoncuya satıldı. rmsothebys.com’da yer alan bilgilere göre geçmişi 1955 yılına dayanan iki prototipten biri olan otomobil, her zaman otomobil tarihinin en büyük mücevherlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Koleksiyoncu araba değerlerini takip eden bir şirket olan Hagerty’ye göre, bu fiyat onu şimdiye kadar satılmış bilinen en pahalı araba yapıyor. Açıklamaya göre, 300 SLR ayrıca açık artırmada satılan en değerli on ürün arasında yer alıyor. Bir araba için önceki rekor satış fiyatı 1963 model bir Ferrari 250 GTO için 2018’de ödenen 70 milyon dolardı. Mercedes-Benz yarış departmanı tarafından üretilen iki prototipten biri olan otomobil, adını baş mühendisi Rudolf Uhlenhaut’tan alıyor ve otomotiv mühendisliği ve tasarımının en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Satılan Mercedes, sadece iki adet bulunan 300 SLR Uhlenhaut Coupe prototipinden biriydi. 67 yaşındaki otomobillerin 186 mil / saat hıza sahip oldukları belirtiliyor. Satış, Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi’nde yalnızca davetiyeyle katılımın olduğu kapalı bir açık artırmada yapıldı. Mercedes satıştan elde edilen gelirin küresel bir burs fonu olan Mercedes-Benz Fonu’nu kurmak için kullanılacağını söyledi. Mercedes-Benz Miras Başkanı Marcus Breitschwerdt, “Geçmişi, mühendislik ve karbonsuzlaştırma teknolojisinin geleceği ile birleştiren bu girişime tarihi koleksiyonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyoruz” diyor: Özel alıcı, 300 SLR Uhlenhaut Coupé’nin özel günlerde halka açık sergilenmeye devam edeceğini, ikinci orijinal 300 SLR Coupé’nin ise şirket mülkiyetinde kalacağını ve Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi’nde sergilenmeye devam etmesini kabul etti.” Hagerty’den Brian Rabold, “1930’lar ve 1950’lerdeki yarış arabaları nadirdir ve çoğu hala fabrikaya aittir, bu nedenle piyasaya çıkan her araba çok rağbet görüyor” dedi. Otomobilin yeni sahiplerinin kimliği bilinmemekle birlikte, İngiliz klasik otomobil satıcısı Simon Kidston bir basın açıklamasında kazanan teklifi bir müşteri adına verdiğini iddia etti. Mercedes-Benz Miras Başkanı Marcus Breitschwerdt, “Geçmişi mühendislik ve karbonsuzlaştırma teknolojisinin geleceği ile birleştiren bu girişime tarihi koleksiyonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyoruz” diyor. Özel alıcı, 300 SLR Uhlenhaut Coupé’nin özel günlerde halka açık sergilenmeye devam etmesini kabul etti. İkinci orijinal 300 SLR Coupé ise şirket mülkiyetinde kalacak ve Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi’nde sergilenmeye devam edilecek.