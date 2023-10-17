ARA
Bist 100
8022,96
1,11%
Bist 100
Dolar/TL
27,9154
0,1982%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4675
0,1423%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0556
-0,0436%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1726,44
0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rolls-Royce çalışanlarının yüzde 6'sını işten çıkaracak

Rolls-Royce, dünya çapında 2 bin ila 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu rakam, şirketin mevcut istihdamının yüzde 6'sını oluşturuyor.

17 Ekim 2023 | 10:54
0
Rolls-Royce çalışanlarının yüzde 6'sını işten çıkaracak

Şirketten yapılan açıklamada, daha sade ve düzenli bir organizasyon yapısı oluşturarak verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilecek planlar duyuruldu.

Yeni yapının, müşterilere daha iyi hizmet verebilecek ve birinci sınıf ürünleri sunmaya devam edecek daha çevik bir işletme olmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Planlanan değişiklikler, maliyet verimliliği sağlayacak. 2023'e kadar maliyetleri ve personel sayısını sıkı bir şekilde yönetmemiz, çalışan sayısındaki genel azalmayı en aza indirmemizi sağladı. (Değişiklikler sonrası) Küresel çapta istihdamın 2 bin ila 2 bin 500 arasında azalacağı tahmin ediliyor. Rolls-Royce şu anda 42 bin kişiyi istihdam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rolls-Royce Üst Yöneticisi (CEO) Tufan Erginbilgiç, geleceğe uygun bir Rolls-Royce planladıklarını belirterek, "Bu; müşterilerimize, ortaklarımıza ve hissedarlarımıza hizmet verecek daha verimli bir organizasyon anlamına geliyor. Organizasyonumuz kendini adamış ve yetenekli insanlarla dolu. Bu değişikliklerin onların uzun vadeli başarımızın anahtarı olan alanlarda daha fazla yetenek geliştirmelerine olanak sağlayacağına inanıyorum. Bu; yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir Rolls-Royce yaratmaya yönelik çok yıllı dönüşüm yolculuğumuzun bir başka adımı." değerlendirmesinde bulundu.

 

İlgili Haberler
LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor
LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 1726,44 0,38%
  • ALTIN ONS 1923,61 0,19%
  • BIST 100 8022,96 1,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,9154 0,1982%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4675 0,1423%
  • EURO/USD 1,0556 -0,0436%
  • INGILIZ STERLINI 1,21551 -0,50708%
  • JAPON YENI 149,744 0,157%
  • KANADA DOLARI 1,36785 0,49482%
  • RUS RUBLESI 97,5515 0,1761%
Günün En Çok Okunanları
Borlease (BORLS) halka arz sonuçları belli oldu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
Konut satışları sert geriledi: En az ve en çok satış yapılan 3 il
GERİ
İLERİ
Borlease (BORLS) halka arz sonuçları belli oldu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL