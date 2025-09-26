Togg, Almanya'da ön siparişe açılıyor: Ön sipariş ücreti ne kadar?

1000 aracın siparişi tamamlandığında konfigüratör kapanacak ve kısa bir süre sonra 2026 yılından itibaren teslim edilecek araçlar için yeniden açılacak. Sipariş sistemi yeniden açıldığında, T10X ve T10F için 2026 yılında teslim edilmek üzere V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonları siparişe sunulacak.