ARA
DOLAR
41,57
0,20%
DOLAR
EURO
48,63
0,49%
EURO
GRAM ALTIN
5051,11
1,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
11161,60
-1,90%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Togg, Almanya'da ön siparişe açılıyor: Ön sipariş ücreti ne kadar?

Togg, Avrupa’daki ilk pazarı Almanya’da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya saatiyle 10.00’dan itibaren ön sipariş sürecini başlatıyor. İşte paylaşılan bilgiler...


Togg, Almanya'da ön siparişe açılıyor: Ön sipariş ücreti ne kadar?

Togg, 29 Eylül’de Almanya’da T10X ve T10F için ön siparişleri açıyor... Ön siparişler, Togg’un tüm akıllı telefon uygulama mağazalarından indirilebilen dijital mobilite platformu Trumore üzerinden yapılacak. İşte detaylar:
 

1 TRUMORE ÜZERİNDEN

TRUMORE ÜZERİNDEN

Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya saatiyle 10.00’dan itibaren dijital mobilite platformu Trumore üzerinden ön siparişleri almaya başlıyor.

2 İLK TESLİMATLAR 2025'TE

İLK TESLİMATLAR 2025'TE

2025 yılı içinde teslim edilecek araçlar, T10X ve T10F V2 RWD Uzun Menzil versiyonları olacak. Bu kapsamda marka 600 adedi 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmek üzere 1000 adet aracı ön siparişe açacak.

3 HER ÖN SİPARİŞ İÇİN 1.000 €

HER ÖN SİPARİŞ İÇİN 1.000 €

Kullanıcılar her ön sipariş için 1.000 € tutarında bir ödeme yapacak. Ön siparişin siparişe dönüşmemesi halinde bu rakam kullanıcıya iade edilecek.

4 1000 ARAÇTAN SONRA 2026 TESLİMAT TARİHLERİ ARAÇLARA GEÇİLECEK

1000 ARAÇTAN SONRA 2026 TESLİMAT TARİHLERİ ARAÇLARA GEÇİLECEK

1000 aracın siparişi tamamlandığında konfigüratör kapanacak ve kısa bir süre sonra 2026 yılından itibaren teslim edilecek araçlar için yeniden açılacak. Sipariş sistemi yeniden açıldığında, T10X ve T10F için 2026 yılında teslim edilmek üzere V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonları siparişe sunulacak. 

5 FİYAT NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

FİYAT NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Togg’un Almanya fiyat listesi 29 Eylül itibarıyla resmi web sitesinde yayınlanacak
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL