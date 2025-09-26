ARA
DOLAR
41,55
0,16%
DOLAR
EURO
48,57
0,36%
EURO
GRAM ALTIN
5003,14
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
11335,20
-0,37%
BIST 100
USD/TRY
THY'den KAP'a uçak siparişi açıklaması var

THY'den Boeing'e 150'si kesin 225 uçaklık sipariş... Türk Hava Yolları A.O.'dan bugün KAP'a Boeing firmasıyla görüşmeler ve uçak siparişlerine ilişkin açıklama yapıldı.


Son Güncellenme:
THY'den KAP'a uçak siparişi açıklaması var

THY'nin KAP'ta yer alan açıklaması şöyle:

Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakereler devam etmektedir.

İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir.  

İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın %6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

