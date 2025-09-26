Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (26 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün dört hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,5773 TL TL

Pay Başına Net Temettü: 0,490705 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 32,823 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,051282 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0435897 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 94,949 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0610621 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0610621 TL (Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 22,959 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR)

% 677,77777 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,073 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)