Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 262 daimi işçi alımının kontenjan dağılımı ve hukuki dayanağı belli oldu. Alımlar, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirli statülere ayrılmış durumda.

OGM tarafından yapılacak olan 262 kişilik istihdamın dağılımı şu şekildedir:

162 daimi işçi: Engelli statüsünde.

100 daimi işçi: Eski hükümlü statüsünde.

Bu alım süreci, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" başta olmak üzere, eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralananların istihdamına yönelik özel yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilecektir.