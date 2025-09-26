Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 262 daimi işçi alımının kontenjan dağılımı ve hukuki dayanağı belli oldu. Alımlar, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirli statülere ayrılmış durumda.
OGM tarafından yapılacak olan 262 kişilik istihdamın dağılımı şu şekildedir:
162 daimi işçi: Engelli statüsünde.
100 daimi işçi: Eski hükümlü statüsünde.
Bu alım süreci, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" başta olmak üzere, eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralananların istihdamına yönelik özel yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilecektir.
OGM 262 Sürekli İşçi Alımı Başvuru Tarihleri ve Sınav Detayları
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde engelli ve eski hükümlü statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak 262 sürekli işçi için başvuru tarihleri ve süreci belli oldu. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler
262 kişilik sürekli işçi alımı için başvurular, 29 Eylül tarihinde başlayacak. Adayların başvurularını tamamlaması için son gün ise 3 Ekim olarak belirlendi.
Başvuru Tarihleri: 29 Eylül - 3 Ekim
Başvuru Platformu: İŞKUR
Sınav Süreci Noter Kurayla Belirlenecek
İşçi alımı sürecinde sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, ilan edilen kadro sayısının 4 katı olacak şekilde belirlenecek. Bu adaylar, başvuruların tamamlanmasının ardından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimiyle belirlenen adaylar daha sonra sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.
İlgili adayların, başvuru kılavuzunu dikkatle inceleyerek süreci kaçırmamaları büyük önem taşıyor.
OGM İşçi Alımı Başvuru Şartları Açıklandı: Adaylarda Hangi Özellikler Aranıyor?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nün engelli ve eski hükümlü statüsünde yapacağı 262 daimi işçi alımı için adaylarda aranan genel ve özel şartlar netleşti. Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen tüm koşulları dikkatle sağlaması gerekiyor.
Genel Başvuru Şartları
İlana başvuracak adayların taşımaları gereken başlıca genel ve hukuki şartlar şunlardır:
- Türk vatandaşı olmak.
- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak.
- Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Eğitim ve Yaş Şartları
Adayların eğitim ve yaş kriterleri ise şu şekilde belirlendi:
- En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.
- 35 yaşını doldurmamış olmak.
Engelli Adaylar İçin Sertifika Zorunluluğu
Engelli kontenjanından başvuru yapacak adaylar için özel bir sertifika şartı aranmaktadır. Bu adayların, aşağıdaki alanlardan en az birine ait sertifikaya sahip olması beklenmektedir:
- Bilgisayar işletmenliği/operatörlüğü
- Bilgisayarlı muhasebe
- İnsan kaynakları
- Sosyal güvenlik uzmanlığı
- Halkla ilişkiler
- Genel muhasebe
- Çağrı merkezi gibi mesleki sertifikalar