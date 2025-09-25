Borsada yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (26 Eylül)

Şirket yüzde 677,77777 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarih için şu açıklama yapıldı:

13.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesinin 45.000.000,00 TL den 350.000.000,00 TL ye çıkarılması ve artırılan 305.000.000,00 TL nin bedelsiz sermaye artırımı olarak Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından karşılanması genel kurul tarafından onaylanmıştı. Şirketimizin 25.06.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul tarafından 18.09.2025 tarih ve 50/1664 sayılı kararla onaylanmış olup, 18.09.2025 tarih ve 2025/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. 22.09.2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen SPK onaylı İhraç Belgesi ve onaylı Sermaye Madde Tadili ekte yer almaktadır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.09.2025 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.



