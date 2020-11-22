Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği ne zaman takılır? İşte Apaydan’ın değerlendirmeleri:

ZORUNLUĞU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR? *

Ticari araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu söyleyen Apaydın, şehirler arası kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin de bu kapsamda bulunduğunu vurguladı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR? *

Apaydın, 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 776 lira olduğu bilgisini vererek, “Ceza 1 Ocak 2021’den itibaren yeniden değerleme oranında yüzde 9,11 artırılarak 846 liraya çıkacak.” ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALI? *

Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerektiğine işaret eden Apaydın, “Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli. Zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

KIŞ LASTİĞİNİN ÖNEMİ NE? *

Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti: