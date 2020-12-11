Yeni D-Max’te çok büyük bir değişim yaşandığını ifade eden Arıkan, şunları söyledi: “Tamamen değişen dış ve iç tasarım, geliştirilen sürüş konforu ve yeni ileri sürüş destek sistemleri ile D-Max yeniden doğdu. ‘Euro 6d’ emisyon standartlarına uyum sağlayan yeni D-Max her zamankinden daha çevreci. Geliştirilmiş motoru, iyileştirilmiş tepki süresi, düşük yakıt tüketimi ve performansıyla sunulduğu pazarlarda yeni D-Max büyük beğeni aldı. Tüm versiyonlarda sunulan 800 mm sudan geçiş yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi off-road severler için önemli bir gelişme. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima diğer akla ilk gelenler…

Tuğrul Arıkan, tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Türkiye pick-up pazarının 2017 yılında 20 bin adetler seviyesinde seyrettiğini anımsatan Arıkan, “Pazarın Kovid-19 döneminde 11 binler civarında kapanmasını bekliyoruz ama 2021’de bir şekilde o tırmanışın başlamasını öngörüyoruz. Yani pick-up’ta özellikle daha bireysel kullanımın, doğa amaçlı kullanımın, seyahat isteğinin Kovid-19’la birlikte arttığını düşünüyorum. Ticari amaçlı aslında daha halen çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 2020’ye göre 2021’de pick-up pazarının olumlu geçmesini ve bir artış olmasını bekliyorum kesinlikle.” dedi. Arıkan, yeni DMax ile ilk sene yüzde 10 pazar payı almayı hedeflediklerini ancak 2022 ile birlikte çift haneli rakamlarda yukarı doğru çıkmaya başlayacaklarını söyledi.

Arıkan, pandemi sürecinde üretim tarafında çok büyük bir kayıp yaşamadıklarını aktararak, şunları kaydetti: “Pandemi başlangıcıyla birlikte yurt içi ve yurt dışı dinamikleri arka arkaya geldi. 27-28 Mart’ta üretimi bir süreliğine, fabrikayı yeniden ayarlamak için, durdurduk ama sonra 13 Nisan’da tekrar başladık. 1-2 ay biraz daha kısa çalıştık, haftada 3-4 gün çalıştık. Ama haziran ayının ikinci yarısından itibaren tam çalışmaya devam ettik. Tabii ki salgınla çalışmanın getirdiği, fabrikada çok büyük bir değişiklik oldu. Fabrikada virüsü kapmayacak, virüsü yaymayacak bir durumu nasıl yaratabilirizi çalıştık arkadaşlarımızla. Yüzümüzün akıyla çıktık ama tabii fabrika dışını takip etmemize imkan yoktu. Bu yüzden her sanayi şirketinde olduğu gibi bazı vakalar oldu tabii… Bu aldığımız önlemlerin ciddi anlamda kapasite kullanımına da etkileri oldu. Ama şimdi sene sonuna geliyoruz ve üretimimiz aynı hızda devam ediyor.”

Tuğrul Arıkan, alternatif yakıtlı araçların çok önemli olduğunu ve bu konuya odaklandıklarını vurgulayarak, “Çünkü özellikle ihracat pazarımız olan Avrupa’da 2025 ve 2030 hedefleri, bir şekilde zaten alternatif yakıtlı araçların özellikle hafif ticari kısmında, otobüste, midibüste çok ön plana çıkacağına işaret ediyor. Biz de buna göre çalışıyoruz. 2021’de elektrikli bir otobüsümüzü piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz. Arkasından da yine otobüs ve kamyon modellerimiz devam edecek. Bundan sonra ürün geliştirme yönümüz daha çok alternatif yakıtlı araçlar üzerine olacak ve ona da odaklanmış durumdayız.” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre yeni D-Max, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle 4 farklı donanım seviyesinde 7 farklı versiyon olarak Türkiye pazarına sunuldu. “V-Go” donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimi karşılayacak şekilde tasarlanırken, “V-Life” ise D-Max’i iş gereksinimlerinin yanında kişisel olarak kullanacaklar düşünülerek tasarlandı. “V-Joy” ve özellikle de “V-Cross”, sürüş deneyiminden daha fazla keyif almak ve üst segment araç konforunu hissetmek isteyenlere hitap ederken, yeni D-Max, V-Cross versiyonu ile müşterilerine “hayallerin ötesinde” özellikler sunarak sınıfında yeni bir çığır açmayı amaçlıyor.