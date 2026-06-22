Yeni Renault Megane E-Tech tanıtıldı: 500 KM menzil, LFP batarya ve Google Gemini desteği

Kabin içerisine adım atıldığında sürücüleri tanıdık 12 inçlik OpenR multimedya ekranı karşılıyor ancak bu ekranın arkasında dijital bir devrim yatıyor. Android tabanlı yeni işletim sistemi, doğrudan Google Gemini yapay zeka desteğiyle birlikte geliyor. Bu sayede sürücüler, araç içi tüm fonksiyonları karmaşık komutlara ihtiyaç duymadan, tamamen doğal konuşma diliyle kontrol edebilecek. Yapay zeka sadece sesli komutla sınırlı kalmıyor; "Smart Mode" adı verilen akıllı sürüş sistemi, sürücünün anlık tarzını analiz ederek Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapıyor ve enerji verimliliğini maksimuma çıkarıyor.

Google Gemini Entegrasyonu: Android tabanlı OpenR Link işletim sistemi, Google Gemini yapay zeka desteğine kavuşuyor. Sürücüler artık araç içi fonksiyonları doğal konuşma diliyle, kusursuz bir sesli komut deneyimiyle kontrol edebilecek.

Gelişmiş Navigasyon: Google Maps, elektrikli araçlara özel rota planlayıcısı ile şarj duraklarını otomatik olarak yolculuğa dahil ediyor.

Akıllı Mod (Smart Mode): Sürüş tarzınızı analiz eden yapay zeka; Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yaparak hem performansı hem de menzil verimliliğini optimize ediyor.

Yüz Tanıma: Sürücü tanıma sistemi, yüzünüzü algılayarak koltuk pozisyonunuzu ve multimedya tercihlerinizi otomatik olarak yüklüyor.