ABD'de Ford'un ardından GM de elektrikli araçlarının Kuzey Amerika'daki şarj ağına erişimi için Tesla ile iş birliği yaptı. Bu hafta şirketten yapılan açıklamada, GM'nin 2025'ten itibaren Kuzey Amerika şarj standardını yeni elektrikli araçlarına entegre etmeye başlayacağı bildirildi. Yorumlara göre anlaşmaların elektrikli araçların güvenilirliği ve kitlesel olarak benimsenmesi için geniş etkileri olacak.

Welcome GM owners to Superchargers across North America⚡️



Details about the North American Charging Standard (NACS) → https://t.co/HTk7Si9qa0 https://t.co/OQqUbM8vuo — Tesla Charging (@TeslaCharging) June 8, 2023



Açıklamada, GM'nin elektrikli araç kullanıcılarının 2024'ün başlarından itibaren Kuzey Amerika'daki 12 bin "Tesla Supercharger" ağını kullanabileceği kaydedildi. Ford da mayıs ayı sonunda, elektrikli araç sahiplerinin 2024'ten itibaren Kuzey Amerika'daki şarj ağına erişimi için Tesla ile anlaştığını duyurmuştu. ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, Tesla Superchargers ABD ve Kanada'daki toplam hızlı şarj cihazlarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

ANLAŞMA NE ANLAMA GELİYOR?

Peki, dikkat çeken bu anlaşmalar ne anlama geliyor? Konu gerçekten önemli ve CNBC de bu anlaşmalarla ilgili bir analiz yayınladı. Analiz özetle şu yorumla başlıyor: Birkaç hafta içinde Ford Motor, General Motors ve Tesla Kuzey Amerika'daki elektrikli araç şarj altyapısının gidişatını değiştirmiş gibi görünüyor. Tesla sahipleri uzun zamandır Kuzey Amerika'daki en büyük şarj ağı olan, şirketin Süper Şarj istasyonlarında evlerinden uzakta güvenilir bir şekilde şarj etmenin keyfini çıkarıyorlardı. Ancak genel olarak şarj endüstrisi parçalı bir yapıya sahipti ve Tesla sahibi olmayanların işi o kadar kolay değildi".

NACS VE CSS FARKI

Peki şimdi neden bu anlaşmalar yapıldı? Analizde şu yorumlar var:

"Tesla'nın Supercharger'ları, Kuzey Amerika Şarj Standardı veya NACS olarak adlandırılan ve Tesla olmayan elektrikli araçlarla çalışmayan tescilli bir konektör tasarımı kullanmaktadır. ABD'deki diğer çoğu elektrikli araç ve şarj istasyonu ise Kombine Şarj Sistemi (CCS) standardını kullanmaktadır.



Şu anda, Tesla EV'ler bir adaptörle CCS şarj cihazlarını kullanabilir, ancak yalnızca Tesla'lar NACS şarj cihazlarını kullanabiliyor. Bu, Tesla sahiplerinin şirketin çok sayıda ve hızlı şarj istasyonlarına erişebildiği anlamına gelirken, CCS kullanan Tesla dışı elektrikli araç sürücüleri karmaşayla karşı karşıya kaldılar.



CCS'nin eksiklikleri elektrikli modellerini kitlelere satma umuduyla EV üretimini artıran Detroit otomobil üreticileri için giderek artan bir endişe kaynağı oldu.



Geçen yıl yapılan bir çalışmada Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki 675 CCS hızlı şarj cihazını kontrol etti ve neredeyse dörtte birinin işlevsel olmadığını tespit etti. Özellikle, Tesla'nın şarj ağının çok daha güvenilir olduğu da tespit edildi.



Tesla için hızlı şarj ağının kapsamı ve güvenilirliği şirketin ABD'deki başarısının önemli bir bileşeni oldu. Buna karşılık, CCS ağının değişkenliği ve mükemmel olmayan güvenilirliği, kendi elektrikli araçlarının satışlarını artırmayı hedefleyen Ford ve GM (ve diğer otomobil üreticileri) için bir zorluk olmuştur.



CCS yerine Tesla'nın NACS standardını tercih etmek için bir başka neden şu: Tesla'nın konektörleri yaşlı veya engelli sürücülerin kullanması için hantal olabilen CCS hızlı şarj fişlerinden önemli ölçüde daha küçük ve daha hafiftir"

Tesla, 2022'de yaptığı bir açıklamada Tesla şarj konnektörünün; CCS) konektörlerinin yarısı kadar ve iki katı kadar güçlü olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.



YENİ BİR İŞBİRLİĞİ DÖNEMİ



CNBC'de ayrıca şu yorumlar var:

"Ford ve GM gibi elektrikli araçlara büyük geçiş için milyarlarca dolar yatıran otomobil üreticileri için CCS şarj cihazlarıyla ilgili güvenilirlik sorunları, daha geniş çapta benimsemenin önünde potansiyel bir engel olarak görülüyor. GM, 2021 yılında ABD ve Kanada'da elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmek için 750 milyon dolar harcamayı planladığını söyledi. Ancak Tesla, geçtiğimiz Kasım ayında NACS standardının teknik özelliklerini yayınladı ve şarj ağı operatörleri ile diğer otomobil üreticilerini tasarımını kullanmaya davet etti.

Hem Ford hem de GM için bu değişiklik bir kestirme yol ve büyük tasarruf potansiyeli sundu. Ford CEO'su Jim Farley'e göre bu anlaşmalar, otomobil üreticileri arasında yeni bir işbirliği döneminin de sinyallerini veriyor"

TESLA NE KAZANACAK?

Peki Tesla, rakiplerinin, şarj ağını kullanmasına izin verme anlaşmasından ne elde edecek? Makaleye göre Tesla, Ford ve GM EV sahipleri Supercharger istasyonlarını kullandıkça ek gelir elde edecek. Ayrıca teknolojisinin köklü rakipleri tarafından dolaylı olarak onaylanmasının keyfini çıkaracak ve muhtemelen geçen yılki Bipartisan Altyapı Yasası kapsamında sağlanan kamu EV şarj sübvansiyonlarından pay isteyecek.

Analize göre bu anlaşmalar konuda Tesla'nın ABD'de tekel olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Tesla'nın NACS standardını halka açma kararı, rakip şarj ağı operatörlerinin de NACS fişli şarj cihazları eklemekte özgür oldukları anlamına geliyor.

TESLA: MİSYONOMUZ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENEJİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRMAK

Tesla'nın şarj altyapısı kıdemli direktörü Rebecca Tinucci, Perşembe günü GM anlaşmasını duyuran bir açıklamada "Misyonumuz dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmaktır. Her elektrikli araç sahibinin her yerde ve güvenilir bir şekilde şarj edilebilmesini sağlamak bu misyonun temel taşlarından biridir" dedi.



