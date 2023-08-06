Son birkaç yılda pandemiden Rusya-Ukrayna savaşına, Avrupa Birliği’ndeki durgunluktan yurtiçindeki enflasyonist ortama kadar pek çok sorunla boğuşan ihracat dünyası, yeni dönem hedeflerini yeniden şekillendiriyor.

Ekonomi yönetiminin finansal kaynaklara ulaşma konusunda attığı adımlar ile yatırım planlarına hız veren ihracatçılar, 2023 sonunda 265 milyar dolarlık ihracata imza atmayı hedefliyor. Ekonomist Dergisi olarak Türkiye ihracatının yüzde 70’ini gerçekleştiren 10 dev sektörün yeni dönem stratejilerini ele aldık.

Temmuz ayının son günlerinde Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası’nın sadeleşme ve sıkılaştırma süreci ile ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçirmesi, son dönemde ciddi bir kan kaybı ile karşı karşıya olan ihracat dünyası tarafından memnuniyetle ve umutla karşılandı.

Bir yandan 27 ay sonra yeniden faiz artırımı sürecine girilirken, diğer yandan ihracat kredilerinin sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutulması, reeskont kredilerinde günlük limitin 1,5 milyar TL’ye yükseltilerek KOBİ payının artırılması gibi önlemler ihracatçılar için ‘iyi haber’ oldu.

Ayrıca reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırılması ve kredi vadesi boyunca döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulması gibi adımlar da kaynak sıkıntısı yaşayan ihracatçılar için büyük önem taşıyor.

Zira son üç yılda pandemiden Rusya-Ukrayna savaşına, en büyük ihracat pazarı olan AB ülkelerindeki durgunluktan yurtiçindeki yüksek enflasyon sürecine kadar pek çok sorun ile uğraşan ihracatçılar için yeni dönemde dünya pazarlarındaki yerlerini korumak ve güçlendirmek için finansal kaynaklara erişim hayati önem taşıyor.

Geçen yılı 253,2 milyar dolarlık ihracatla kapatan Türkiye ihracat dünyası, 2023 için 265 milyar dolarlık hedef koydu. Ancak 2023’ün ilk yarısında enflasyonist sürecin ve deprem felaketinin olumsuz etkileri, bazı kritik sektörlerde geçen yıla göre düşüş yaşanmasına neden oldu.

Şimdi ise gözler yılın geri kalan döneminde ihracat hedeflerine ulaşmak için nasıl bir strateji izleneceğine çevrilmiş durumda. Ekonomist Dergisi olarak toplam ihracatın yüzde 70’ini gerçekleştiren 10 dev sektörün yeni dönem ihracat stratejilerini masaya yatırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.