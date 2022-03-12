Kentli tüketicilerin yüzde 70’i en az bir mobil koalisyon programına üye. Pandemi ve dijital dönüşümün etkisiyle de üye sayısı artiyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler ise artık bir ‘teknoloji şirketi’ gibi konumlanıyor. Aynı çati altında, yapay zekanın desteğiyle faklı pek çok hizmet de veriyorlar.

Bilindiği üzere pandemide dijital dönüşüm hız kazandı. Özellikle de online alışveriş adeta altın çağına girdi. Pazar yerleri ve alışveriş siteleri yüksek satış rakamlarına ulaşırken, online tarafta geride kalan şirketler de bu alana yönelik yatırımlarını artırarak ‘biz de varız’ dediler.

Öte yandan alışveriş deneyimi sunan mobil koalisyon programları ve platformlar da bünyelerinde gerçekleştirdiği yeniliklerle fark yaratmaya odaklandı. 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Hopi de onlardan biri.

Bugün Hopi’nin yapay zeka yazılımı sayesinde hiper kişiselleştirilmiş teklifleri ve kampanyalarından 12,3 milyon kişi yararlanıyor.

Farklı sektörlerden 200’den fazla üye markanın yer aldığı bu ekosistemde, yapay zeka ile kampanya yönetimi yapmanın ve tekliflerin hiper kişiselleştirilmesinin iş ortaklarına da verimlilik ve ölçeklendirilebilirlik anlamında katkısı olduğunu söyleyen Hopi CEO’su Yalın Özcan, markalardan beklentiler başta olmak üzere, yaşam şartları, alışveriş yöntemleri ve tüketici tercihlerinde özellikle pandemi sonrasında ivmelenen bir dönüşüm yaşandığına işaret ediyor.

Özcan, “İşte bu dönüşümün ayak seslerini duyduğumuz andan beri ciddi bir yatırımla Hopi’yi akılcı alışverişin her aşamasında müşterisinin eşlikçisi kılmak üzere harekete geçtik. HopiShop ve HopiPay işte böyle doğdu” diye konuşuyor.

LANSMANI YAPILMADI

HopiShop ve HopiPay şu anda kullanıma açık ama lansmanı henüz yapılmadı. Hopi’nin her iki yeniliğini de sessiz sedasız kullanıma açarak test süreçlerini tamamlamak istediklerini dile getiren Yalın Özcan, “Hopi ile 360 derece bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. HopiPay’le fintech alanında liderlik vizyonuna odaklanıyoruz” diyor.

Bir dijital cüzdan olan HopiPay; istenilen her dijital platformda kullanılabilen, tek tuşla oluşturulan sanal kartı sayesinde online ya da kasada kartla ödeme fırsatı veren, ücretsiz para gönderip alabildiğiniz, ATM’lerden para çekebildiğiniz bir fintech altyapısına sahip.

Her yerde rahatlıkla kullanılabilecek bağımsız bir dijital cüzdan uygulaması olmasının yanı sıra Hopi uyumlu her mecrada da elbette daha çok kazandıracak, paracıkları entegre ederek avantajlı bir alışveriş deneyimi de sunacak. Üstelik başka bir uygulama indirmeye gerek kalmadan Hopi uygulamasının içinde çok kısa sürede kullanıcılar tarafından aktive edilebiliyor.

PAZARYERİ KONSEPTİ

HopiShop ise 450 markayı bir araya getiren bir pazaryeri. Giyimden çantaya, takıdan kozmetiğe, organik gıdadan ev dekorasyonuna kadar pek çok kategoride çok özel ürünler bulunuyor.

HopiShop hakkında Yalın Özcan, şunları anlatıyor: “Birçoğumuz Karaköy’de, Galata’da, Alaçatı’da, Urla’da ya da Bodrum’da tasarım dükkanları gezip alışveriş deneyimini yaşamışızdır.

Yazın gittiğimiz küçük dükkanlardan aldığımız ürünler hem eşsiz oluyor hem de sizin için özel bir anlam ifade ediyor. Tam da bu hissiyatla yaşadıkları alışveriş deneyimini bir tık uzağa taşıyabilmek için HopiShop var.”