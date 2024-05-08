ARA
Bist 100
10256,15
-0,78%
Bist 100
Dolar/TL
32,2605
-0,0241%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7112
0,0099%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0752
-0,0116%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2397,59
-0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uygulandığını bildirerek, "Programımız, şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır." ifadesini kullandı.

08 Mayıs 2024 | 15:56
Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonun tek haneye düşürülmesini ekonomi programının temel hedefi olarak belirlediklerini aktardı.

Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığına işaret eden Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı.

Şimşek, bu alanda attıkları adımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Örneğin, asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik. Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2397,59 -0,13%
  • ALTIN ONS 2311,71 -0,1%
  • BIST 100 10256,15 -0,78%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,584 0,58%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37372 0,05608%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,0645 0,8995%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2605 -0,0241%
  • EURO/DOLAR 1,0752 -0,0116%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7112 0,0099%
  • STERLIN/DOLAR 1,24788 -0,23305%
Günün En Çok Okunanları
'Gerçek anlamda halka açık şirketiz': 1972'de kurulan şirketin öyküsü
META'ya yönelik rekabet soruşturması sonlandırıldı
META'ya yönelik rekabet soruşturması sonlandırıldı
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
SDT Uzay ve Savunma'dan (SDTTR) temettü kararı
SDT Uzay ve Savunma'dan (SDTTR) temettü kararı
Sarkuysan (SARKY) temettü teklifini duyurdu
Sarkuysan (SARKY) temettü teklifini duyurdu
VAKKO'nun temettü teklifi belli oldu
VAKKO'nun temettü teklifi belli oldu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
GERİ
İLERİ
'Gerçek anlamda halka açık şirketiz': 1972'de kurulan şirketin öyküsü
META'ya yönelik rekabet soruşturması sonlandırıldı
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
SDT Uzay ve Savunma'dan (SDTTR) temettü kararı
Sarkuysan (SARKY) temettü teklifini duyurdu
META'ya yönelik rekabet soruşturması sonlandırıldı
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
SDT Uzay ve Savunma'dan (SDTTR) temettü kararı
Sarkuysan (SARKY) temettü teklifini duyurdu
VAKKO'nun temettü teklifi belli oldu
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
SDT Uzay ve Savunma'dan (SDTTR) temettü kararı
Sarkuysan (SARKY) temettü teklifini duyurdu
VAKKO'nun temettü teklifi belli oldu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL