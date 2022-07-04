Geri dönüşüm projesiyle 4 tondan fazla atık pil toplayan Duracell, önümüzdeki dönemlerde bundan çok daha fazlasını toplamayı hedefliyor. Duracell Türkiye Genel Müdürü Kerem Sinanoğlu, “Atık pilleri geri dönüştürdüğümüz zaman kazandığımız maddeleri ilaçtan kozmetiğe kadar pek çok sektörde kullanabiliyoruz. Örneğin, elektrikli araç pillerinde lityum, kobalt ve grafite ihtiyaç var. Ve bu hammaddeler atık pillerin içinde mevcut” diyor.

Global pil üreticisi Duracell, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına yoğunlaşmış ve hız vermil bulunuyor. Bu yönde yürüttüğü pek çok çalışma var. Atık pillerin Görme Özürlüler Derneği (GözDer) aracılığı ile görme engelli vatandaşlar için bastona dönüştüğü ‘Pilini İyiliğe Dönüştür’ o projelerden biri. Hala devam eden proje kapsamında şirket, bin 350 adetten fazla beyaz bastonu ihtiyaç sahibi görme engellilere ulaştırdı. Kampanya, başarılı projeleri ve markaları ödüllendiren Social Media Awards Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöntemi kategorilerinde iki ödül de aldı. Pil geri dönşümünün dünya ve ekonomi için önemine vurgu yapan Duracell Türkiye Genel Müdürü Kerem Sinanoğlu, pillerin özellikle içerlerinde çok nadir bulunan değerli hammadeler bulundurmaları nedeniyle geri dönüştürülmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Geri dönüşüm projesine başladıklarında hedeflerinin 3 ton atık pil toplamak olduğuna fakat şimdiye kadar 4 tondan fazla atık pil topladıklarına da değinen Kerem Sinanoğlu, şöyle devam ediyor: “Önümüzdeki dönemlerde bundan çok daha fazlasını toplayarak katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu pilleri geri dönüştürdüğümüz zaman kazandığımız maddeleri ilaçtan kozmetiğe gübreden çimentoya kadar pek çok farklı sektörde yeniden kullanabiliyoruz. Örneğin, elektrikli araç pillerinde lityum, kobalt ve grafite ihtiyaç var. Ve bu hammaddeler atık pillerin içinde mevcut. Yani piller bittiğinde bile aslında işleri bitmiyor.”

TÜRKİYE’DE ORAN YÜZDE 8’LERDE

Bu geri dönüşüm ile ülkemizde üretilen elektrikli araçlar için maliyetlerin düşmesini sağlarken ekonomiye katkılarını da artırdıklarını söyleyen Sinanoğlu, şunları anlatıyor: “ Bu sayede gezegenimizin kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Avrupa’ya baktığınızda geri dönüşüm oranları ortalama yüzde 35’lerde. Bu Danimarka gibi ülkelere baktığımızda yüzde 45’lere çıkıyor ama Yunanistan gibi ülkelere baktığımızda yüzde 30’lara düşüyor. Türkiye’de ise bu oran sadece yüzde 8. Henüz çok başındayız fakat çok hızlı yol alıyoruz diyebiliriz.”

HEDEF 7 BİN 500 ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

Duracell sürdürülebilirlik konusunda bilincin artması için çalışmalar yürütüyor. İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine ulaşıp onlara sürdürülebilirlik ile ilgili seminerler veren şirket, tamamen kendi çalışanlarının gönüllü katılımıyla sağlanan bu seminerlerde çocuklara ‘Sürdürülebilirlik nedir, pil nedir, pilin içinde ne var, pilin geri dönüştürülmesi neden önemli, pili nasıl kullanmalı, pilin geri dönüşüm süreci nasıl?’ gibi soruların yanıtlarını veriyor. Geçen yıl başlayan projeyle 2021 yılsonunda 2 bin 500- 3 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Sinanoğlu, “2022 sonunda hedefimiz 7 bin 500 öğrenciye ulaşmaktı ancak şimdiden 5 bin çocuğa ulaşmış durumdayız. Daha büyük kitlelere ulaşabilmek için de çeşitli sivil toplum örgütleri ile irtibat halindeyiz” diyor.

30 KAT DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

Duracell Ar-Ge labratuvarlarında yeni geliştirilen bir madde ile hem tüketici hem de sürdürülebilirlik için yeni bir adım atıldı. Bu yeni teknolojinin adı ‘Optimum.’ Duracell Optimum’ için ‘günümüz cihazlarında uzun ömür veya gözle görülür güç farkı sağlayacak yeni nesil pil’ tanımı uygun düşüyor. Duracell laboratuvarlarında geliştirilen yeni bir aktif madde ile üretilen Duracell Optimum’un, pillerin ömrünü uzatmakla kalmayıp kullanıldığı cihazların performansını da şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde arttırdığını belirten Sinanoğlu, “Ürünlerimizin inovasyonu konusunda Ar-Ge çalışmalarına büyük bütçeler ayırıyoruz, Duracell Optimum, üretiminden kutu tasarımına kadar tamamen sürdürülebilirlik ilkesi üzerinden tüketicilerle buluştu. Duracell Optimum’un geliştirilen aktif malzeme sayesinde, tüketicilere 30 kata kadar daha uzun ömür veya daha güçlü performans imkanı sunacak olması. Daha uzun ömürlü olması tüketicilerimizin bütçesine katkı sağlayacak” diye ekliyor.

Şirket, Duracell Optimum’un tanıtımı da geleceğin evreni Metaverse’de gerçekleştirdi.

KARBON AYAK İZİNİ ÖLÇÜMLÜYOR

Duracell Optimum’un pil markaları arasında sürdürülebilirlik raporu olan ve karbon ayak izini ölçümleyip takip eden ilk marka olduğundan da bahseden Sinanoğlu, şunları söylüyor: “Günümüzde sürdürülebilirlik konusu dünyamızın en önemli sorunlarının başında geliyor. Verimsiz teknoloji ile üretilen piller ile karşılaştırdığınızda 1 Duracell Optimum pil, 30 tane sıradan çinko karbon pilin verdiği enerji verebiliyor. Bu da demek oluyor ki 1 tane Duracell Optimum pil kullandığınızda 1 atık pil ortaya çıkartırken, diğerinde 30 tane atık pil çıkartıyorsunuz. Böylelikle çevre kirliliğini minimuma indiriyoruz. Bunlarla birlikte üretim enerjimizi tamamen yenilenebilir enerjiden oluşturduk ve dünya standartlarına uygun sorumluluk sertifikaları aldık.”

KARTON VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PAKET

Geri dönüştürülebilir kartondan ve plastik kullanılmadan üretilen kutu, rafine tasarımı ile kullanıcının dikkatini pil geri dönüşümüne çekmeyi ve herkese bitmiş pillerin zamanı gelince toplama noktasına götürülmeleri gerektiğini hatırlatmayı amaçlıyor. Tasarım, bitmiş pilleri dolu pillerden ayırmaya yardımcı olacak şekilde yapılmış durumda Diğer Duracell ürünlerini de yüzde 90 karton ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş paketlerle tüketiciye ulaştırdıklarını belirten Sinanoğlu, “Bu paketler sayesinde 6 bin 127 ton plastiğin doğaya salınmasına engel olduk. Hedefimizde 2024 yılı geldiğinde ürünlerimizden tamamen plastiği yok etmek” diyor.