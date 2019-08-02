Business Call to Action ağına katıldı
Turkcell, kadınların istihdama katılımındaki açığın kapanmasına ve dijital işgücündeki potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sağlıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliği yaptığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’yle, 2017’den bu yana kadınlara yazılım ve kodlama eğitimleri veriyor, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri için teşvik ediyor.
Proje kapsamında bugüne kadar mobil uygulama geliştirme ve girişimcilik konularında 3 bine yakın kişiye ulaşıldı.
Proje artık Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Business Call to Action işbirliğinin de bir parçası.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Kadınların evde veya okulda önde gelen teknoloji şirketleri için çalışabilecekleri yeni bir iş ekosistemi ortaya çıkarılmasına öncülük ediyoruz” diyor.
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