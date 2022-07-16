1973 yılında Kanada’da kurulan Van Horne Construction Limited yarım asırlık tecrübesini Türkiye’ye taşıdı. Şu anda Kanada ve Türkiye olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Van Horne İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Mert, “Kadıköy, Pendik, Kartal ve Tuzla’da yeni projelere start verdik. Bu yıl Ankara’da da ofis açacağız. Yarımlarımız İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşacak. Türkiye’de yaptığımız projelerimizde önceliğimiz kendi vatandaşlarımız. Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan yabancılara konut satışımız var. Ancak vatandaşlık için konut satışına şirket politikası gereği sıcak bakmıyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Türkiye’den adını duyuran pek çok başarılı girişimci var. Bunun yanında yurtdışında başarılı işlere imza atan Türk girişimciler de var. Fesih Zeki Mert de o isimlerden biri. 1973 yılında Kanada’da kurduğu Van Horne Construction Limited, genel müteahhitlik, inşaat yönetimi ve tasarım-yapım uzmanlığı alanlarında hizmet veriyor. Bugüne kadar Kanada’da önemli projeler üstlenen şirket, 2017 yılında Kanada’nın inşaat alanında en iyi 50 şirketi arasına girmiş bulunuyor. Kanada’nın yeniden yapılanmasında önemli rol aldıklarını belirten Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Kanada’daki yarım asırlık tecrübelerini Türkiye’ye de taşıdıklarını söylüyor. Türkiye’de inşaat sektöründe faaliyet yürütmek için 2020 yılında ofis kurduklarını ve anahtar teslimi işler yapmaya başlandıklarını belirten Mert, “İlk olarak Kadiköy’de Niagara Köşk, Niagara Moda, Niagara Sahrayı Cedid, Niagara Suadiye projelerini hayata geçirdik. 2021’de Bingöl’de, Kanada’da ödül almış Niagara Bingöl Yaşam Evleri projesine başladık. 7 blok 140 daireden oluşan proje 2022 ‘de teslim edilecek. Şimdilerde ise Kadikoy, Pendik, Kartal ve Tuzla’da yeni projelere start verdik” diye anlatıyor.

Şirket, 2022 yılında 42 bin metrekarelik alanı hayata geçirecek. 2023 yılında ise 98 bin metrekarelik yapıyı hayata geçireceklerini söyleyen Mert, “2022 yılının 3’üncü çeyreğinde Ankara ofisi açılarak Ankara’da da projelere başlanacak. Ankara’da büyük bir potansiyel var. Yatırımlarımızı İstanbul ve Ankara özelinde yoğunlaştıracağız” diye ekliyor.

SEKTÖRÜNDE İLK 50’DE

Van Horne Construction Limited, Türkiye ile Kanada arasında inşaat sektörünün gelişmesi ve ticari verimliliğin artması için çalışmalar yürütüyor. 1973 yılında kurulan Van Horne, Kanada’nın sadece bir eyaletinde işler yapan bir şirket iken, 2017 Kasım ayından sonra sirketin %100 hissesini alarak Yonetim Kurulu Baskani olan Fesih Zeki Mert, yapmış oldugu çalışmalar neticesinde Kanada’nın tum eyaletlerinde işler yaparak sirkete Ulusal bir sirket kimliği kazandirdi. Şu anda Kanada ve Türkiye olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlıyor. Kanada’nın inşaat sektöründeki ilk 50 firması arasında yer alan Van Horne Construction Limited, konut inşaatının yanı sıra Kanada Savunma Bakanlığı, Kanada Eğitim Bakanlığı ve Kanada Sağlık Bakanlığı’na; okul, hastane ve askeri havalimanları inşa ediyor. Yarım asırlık bir tecrübeye sahip olan firmalarının hedefinin Kanada’da sektöründe ilk 10 firma arasına girmek olduğunu vurgulayan Mert, “Türkiye’de ise yatırımlarımızı her yıl artırarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde sektöründe ilk 10 firma arasına girmek” diyor.

İKİ YILDA 42 BIN M2 KONUT YAPTI

Kanada’da etik kuruluna da üye olan şirket, Türkiye’de ise inşaat sektöründe faaliyet yürütmek için 2020 yılında ofis kurmuş bulunuyor. Türkiye’de ilk olarak Kadıköy’de Niagara Köşk, Niagara Moda, Niagara Sahrayi Cedid, Niagara Suadiye projelerini hayata geçirildiklerini söyleyen Mert, şunları anlatıyor: Kanada’da taahhüt isleri dışında yıllık ortalama bin 500-2 bin konut yapıyoruz. Van Horne Construction Türkiye ise 2020 yılından bu yana 42 bin metrekarelik yapı alanı teslim etti.” diyor.

“ÖNCELİĞİMİZ KENDİ VATANDAŞIMIZ”

Van Horne Construction Türkiye Kadıköy, Pendik, Kartal ve Tuzla’da yeni projelere start verdi. Bazı projelerin de süreçleri devam ediyor. Başlayan yeni projelerinin Niagara Kozzy, Niagara Tuzla, Niagara Kartal ve Niagara Pendik projeleri olduğunu ifade eden Mert, “2023 yılının sonuna kadar teslim etmeyi planladığımız bu projeler ortalama 98 bin metrekarelik yapı alanına denk geliyor. Türkiye’de yaptığımız projelerimizde önceliğimiz kendi vatandaşlarımız. Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan yabancılara konut satışımız var. Ancak vatandaşlık için konut satışına şirket politikası gereği sıcak bakmıyoruz” diye ekliyor.