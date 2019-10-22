Kiğılı’da dijital dönüşüm zamanı
Pazarlama ve iletişim stratejisinde dönüşüme başlayan Kığılı, hedef kitlesine genç beyaz yakalıları çekti. Pazarlamada dijitalin payını da yüzde 50’lere yükseltti.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Şirket, şimdi de ilham veren hikayelerin paylaşıldığı ‘Kiğılı Talks’ zirvesiyle sahnede.
Geçen yıl 10 Kasım için hazırlanan bir film sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yolculuğu tam da 1938’de başlayan erkek moda markası Kiğılı, Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde düğmelerini ilikleyen sadece 15 saniyelik reklam filmiyle, tüm gün boyunca dijital reytinglerde sıçrama yaptı. Bu kısa ama etkileyici film, ‘özel gün iletişimi’ kronolojisinde de yerini aldı.
Arkasından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü filmi geldi. Sonrasında da Oktay Kaynarca ile lansman ve kampanyaya başlandı. Bütün bunlar da Kığılı’daki değişimi ortaya koydu.
YÜZDE 20’LİK BÜYÜME
Kiğılı Pazarlama Müdürü Gül Sağır Aydın’ın verdiği bilgiler de bunun habercisi. Pazarlamadaki dönüşümün de katkısıyla büyüme rakamlarını yüzde 20’nin üzerine çıkardıklarını belirten Aydın, uzun zamandır sürdürülen bu değişim rüzgarının ilk meyvesi olan bu filmlerin 26 milyon kişiye ulaştığını söylüyor.
Filmlerin her biri, 2,5 milyon etkileşim alarak bu kapsamdaki rekorları açık ara devirmiş durumda.
Sadece özel günlerde değil, her türlü toplumsal sorumlulukta Kiğılı’nın artık daha çok öne çıktığını hatırlatan Aydın, “Son yaşadığımız orman yangınlarında da İzmir’de ilk bağışı biz yaptık. Büyükşehir Belediyesi ile aynı gün kampanyaya çıktık. Kasım ayında aynı bölgede Kiğılı ormanımızı dikiyoruz. Artık duyarlı ve aksiyon alabilen bir Kiğılı var” diye ifade ediyor.
HEDEF KİTLESİ DEĞİŞTİ
Kiğılı’nın perakende sektörü içinde marka bilinirliği oldukça yüksek. Hedef ise global arenada en çok söz edilen ilk 10 Türk markası arasında yer almak.
Bunun için hedef kitlelerine genç beyaz I yakalıları eklediklerini, 40-45 yaşlara hitap eden ortalamalarını da aşağılara indirdiklerini ifade eden Aydın şunları anlatıyor: “Müşteriler artık kendisini daha iyi hissettiren markalardan alışveriş yapacak.
Pazarlama ve iletişim stratejimizi de bu doğrultuda dönüştürdük. Bu kitleye hitap eden dijital ve yeni nesil mecralarda Kiğılı markası artık daha görünür oldu. Bu yeni stratejimizin yüzde 50’sini dijital mecralar oluşturuyor.”
Şirket, birçok farklı dijital enstrümanı aynı anda kullanıyor. Mesela AVM’nin etrafındaki mağazalara özel teklif çıkarak, iBeacon teknolojisiyle müşteri çekiyor. Üzerinde çalışılan farklı dijital teknolojiler de 2020’de devreye girecek.
KIĞILI TALKS
Şirketteki değişim rüzgarı sadece dijital dünyayla da sınırlı değil. Bunun en güzel kanıtı ise ekim ayında başlayan ‘Kiğılı Talks’ zirvesi.
Akademisyenlerden girişimcilere, fikir önderlerinden trendleri oluşturanlara, iş dünyasına yön verenlerden oyunu değiştirenlere birçok önemli isim, bu aydan itibaren Zorlu PSM’de Kiğılı Talks’ta bir araya gelecek.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?