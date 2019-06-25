Kurt çemberden çıktı!
Petrol Ofisi, organizasyonel bir değişime gitti. Pazarlama departmanı, tüm şirketin marka ve ürün stratejisini belirleyen, pazarlama iletişimini tüm paydaşlar nezdinde 360 derece yöneten bir konuma oturdu. Bununla birlikte logodaki kurt, çemberden çıktı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Akaryakıt dağıtım sektörünün lideri Petrol Ofisi (PO), Vitol Grubu’na satıldıktan sonra bir dönüşüm sürecine girdi. PO yönetimi satış teşkilatı, ürün tedariki, geniş bayi ağının yanı sıra pazarlama kasını güçlendirme yönünde de organizasyonel bir değişime gitti.
Pazarlama departmanı, tüm şirketin marka ve ürün stratejisini belirleyen, pazarlama iletişimini tüm paydaşlar nezdinde 360 derece yöneten bir konuma oturdu. Petrol Ofisi CMO koltuğuna da 19 yıllık Unilever geçmişi olan Beril Alakoç getirildi.
Değişimin stratejiye bağlı olarak logodan başladığını belirten Beril Alakoç, şöyle konuşuyor: “Petrol Ofisi üstü tozlanmış bir şirketti. Son yedi yıldır pazarlama tarafına hiçbir destek verilmemiş, hiçbir pazarlama yatırımı yapılmamıştı.
Markanın üzerindeki bu ağırlığı ilk olarak logoyu yenileyerek kaldırmak istedik. Logomuzdakı ‘kurt’u yuvarlağın içinden çıkararak özgür bıraktık. Kendine güvenen, dik duruşlu bir marka imajı vermeyi hedefledik.”
ÜÇÜNCÜ GÖZ
PO’daki değişim logoyla da sınırlı kalmadı. Değişim; marka ile ilgili tüm görsel standartların, marka dilinin ve konumlandırmasının baştan çalışılmasıyla, istasyon genel görünümünün yeni kurumsal kimlikle giydirilmesiyle devam etti.
Yeni dönemde pazar araştırmasına büyük önem verdiklerine değinen Beril Alakoç, şunları anlatıyor: “Çalışan, bayi ve müşteri gibi tüm paydaşları hedefleyen kullanım ve tutum araştırmaları ile stratejimizi geliştirdik. Standartlarımızı yeniledik.
Müşteri deneyiminin belirleyici olduğuna inandığımızdan ‘Gizli Müşteri’ programımızı hem içerik hem de işleyiş olarak daha güçlü hale getirdik. ‘Üçüncü göz’ dediğimiz gizli müşteri çalışmamızı artık gerçek müşterilerle yapıyoruz.”
Bugün bin 750’ye yaklaşan istasyona sahip olan şirket, daha kaliteli ve iyi servis veren istasyonlarının sayısını artırmayı planlıyor. Stratejik bölgelerde daha fazla yaygınlaşmayı hedefliyor. Büyükşehirlerde de ağırlığını artırıyor.
İTÜ İLE İŞBİRLİĞİ
Öte yandan şirket, müşteri beklentisinin odağında ürün yer aldığı için, ülkenin zor ekonomik koşullarında onların ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapmaya ve ürünlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına da hız verdi. Beril Alakoç, buna yönelik şunları anlatıyor:
“Türkiye’de ilk defa kullanılan ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından da tüm test süreçleri onaylanan ‘Active 3’ teknolojisini getirdik. Tüm yakıtlarımızı bu teknolojiyle üretmeye başladık.
Satış, bayi ve iç iletişim lansmanlarının ardından bu teknolojinin nihai tüketici tarafından tanınması için çok daha aktif ve efektif bir süreç yürütüyoruz. Bundan sonra da PO ile İTÜ’nün beraber çalışacağının sinyallerini de verebiliriz.”
ESPORDA AKTİF
Ağırlık verdikleri dijital mecralarda kullandıkları güçlü içeriklerin başında Sunay Akın’la birlikte hazırladıkları ‘Özel Günler’ serisinin olduğuna da değinen Beril Alakoç, şunları ekliyor: “İki yıl önce Altınordu gibi Türk futbolunda başarının bu toprakların çocuklarına yapılan yatırımdan geçtiğine inanan futbol kulübüyle yol arkadaşı olmaya karar verdik.
Ayrıca esporda ‘Sosyal Lig’ adlı bir fantezi futbol menejerlik oyunu çıkarttık. Şu anda oyunu 350 bin kişi oynuyor.”
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