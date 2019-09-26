Pazarlama bütçesinin yarısı dijitale
2004 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Camper, 2004-2009 yılları arasında bir distribütör ile çalıştı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
2010 yılı başından bu yana ise Türkiye’de kendi yatırımlarıyla varlığını sürdürüyor.
Şirketin bugün Türkiye çapında toplam 24 mağazası ve 150’den fazla anlaşmalı satış noktası var. Önümüzdeki dönemde dört yeni mağaza daha açmayı planlıyor.
Camper, son dönemde perakendenin olmazsa olmazlarından dijitalleşmenin gösterdiği yükseliş ve beraberinde tüketicinin de bu anlamdaki yoğun talebi doğrultusunda e-ticarete ciddi yatırımlar yaptı.
Bunun yanında mağazacılık tarafını da geliştiriyor. Camper Türkiye Ülke Müdürü Ulaş Divarcı, Türkiye’de e-ticarete ve dijital pazarlamaya başladıkları 2012 yılında kullandıkları dijitalleşme bütçesinin yüzde 5’lerde olduğunu, günümüzde ise bu oranın yüzde 50’lere ulaştığını vurguluyor.
Divarcı, “Odaklanmış ve müşteri ile direkt temas eden stratejileri en yaygın şekilde kullandığımız alanlardan biri dijital.
Dijital kanalların ciro içindeki payı arttıkça bu oranın daha da yükseleceğini, yeni yatırımları gerektiren gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum” diyor.
Şirket daha çok dijital alanlarda yer alıyor. Marka özelinde içerik üretilmesi, advertorial çalışmaların yapılması Camper’ın şu anki önceliklerini oluşturuyor.
Ayrıca iş ortaklıkları ve işbirliklerini de pazarlama alanında önemseyen şirket, bu gibi çalışmaları da artırmayı planlıyor.
Ulaş Divarcı, Türkiye’de klasik alışkanlıklarından vazgeçemeyen ve kendini güncelleyemeyenlerin dijitalleşmeyi hala offline perakendenin bir alt satış kanalı olarak değerlendirdiğini ifade ediyor.
Divarcı, hala kaynakların önemli bir kısmının offline perakendeye harcandığına dikkat çekiyor. Ancak önümüzdeki 10 yılda bunun hızla değişeceğini, online perakendenin toplam ciro içindeki payı arttıkça kaynak kullanımının da artacağını düşünüyor.
Divarcı, “Bu mental dönüşüm zor olacak ama ciddi bir zorunluluk da olacak ve değişime ayak uyduramayan firmaların yaşam şansı giderek azalacak” diyor.
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