Şirketler artık üretim ve tasarım süreçlerinde sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Çevreye duyarlılık ve geri dönüşüm, markaların gündeminde ilk sıralara oturmuş durumda. Tüketiciler de artık satın alma kararlarında markaların çevre üzerindeki etkilerini dikkate alıyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Pandemide tüketicilerin sürdürülebilirlik ve doğaya saygı taleplerini hızla yükselişe geçti. Tüketiciler artık satın alma kararlarında markaların çevre üzerindeki etkilerini ve bu konuda ne tür bir sorumluluk aldığını göz önünde bulunduruyor.

PET ŞİŞEDEN TAKIM ELBİSE

Moda perakendesinde üretim, ihracat, perakende ve tasarım alanlarında faaliyetini sürdüren Orka Holding de bu anlamda küresel marka olma sorumluluğu ile geri dönüşüme ve sürdürülebilir geleceğe odaklanmış durumda. Markalı ihracatta lider konumda bulunduklarını vurgulayan Orka Holding Pazarlama İletişim Direktörü Vildan Yıldırım, “Tüm dünyada 431 mağazamız var.

Global bir şirket olarak sürdürülebilirlik başlıca gündemimiz. Elli pet şişeden bir takım elbise üretiyoruz. Üretim standartlarında daha az kaynak kullanımı sağlıyoruz. Doğa dostu ve sürdürülebilir tasarımlarımızı ilk olarak 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonu ile müşterilerimizin beğenisine sunduk” diyor.

Doğaya bırakılan pet şişelerin toplanarak eritilmesi ile üretilen yeni nesil iplikler ile takım elbiselere, yeleklere, gömlek, ceketlere ve pantolonlara hayat verdiklerini dile getiren Yıldırım, bundan sonra da çevreye duyarlılık ve geri dönüşümün en önemli gündem maddeleri olacağını söylüyor.

ONLINE PAYI ARTIYOR

Pandemi, tüm dünyayı yoğun olarak etkisi altına almaya başladığı dönemde temel ihtiyaçlar hariç tüm perakende satışlarını büyük yönde etkiledi. Buna giyim de dahil. Fakat zaman ilerledikçe alışveriş yapmama eğilimi yerini güvenilir online alışverişe bıraktı.

Orka Holding olarak da mağazalar açılana kadar online sitelerinden hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Vildan Yıldırım, şunları anlatıyor: “Pandemiyle birlikte online ticaretin toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 25’e yükseldi.

Pandemi öncesi bu rakam yüzde 8’ler seviyesindeydi. Geçtiğimiz yılın kasım ayında ise D’S Damat markamız için mobil uygulamamızı hizmete soktuk ve şu anda satışlarımız hem online mağazalarımızdan, hem mobil uygulamamızdan hem de açık mağazalarımızdan devam ediyor.”