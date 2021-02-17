Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, kararlılıkları ve attıkları doğru adımların, Teknosa’yı son 20 yılın rekor performansına ulaştırdığını belirterek, “2020, bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz. 2021’de geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik yatırım öngörüyoruz.” dedi.

Teknosa’nın 2020 gerçekleşmeleri ve gelecek planları, Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’ın katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, Teknosa, 2020’yi kuruluşundan itibaren geçen 20 yılın en iyi performansıyla tamamlayarak 2021’e yatırım müjdesiyle girdi. Teknosa, ciro ve net karlılıkta rekor kırdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında her çeyrekte başarılı finansal sonuçlar elden Teknosa, dördüncü çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Şirket, 2020’nin son çeyreğinde cirosunu 1 milyar 932 milyon TL’ye, net karını da rekor çeyrek sonucu olan 69,6 milyon TL’ye çıkardı. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı.

2020 boyunca başarı grafiği yükselen Teknosa, yıl sonu itibarıyla cirosunu 2019’a göre yüzde 36’lık büyüme ile 5,6 milyar TL’ye, net karını da 234 milyon liralık iyileştirme ile 148,6 milyon lira zarardan 85,3 milyon TL kar düzeyine taşıdı. e-ticaret cirosu da göre 3,6 katına çıkarak 1 milyar TL’yi geçti. Bu rakamlarla e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı yüzde 7’den yüzde 19’a yükseldi. Dijitalleşme ve teknolojiye 2020 yılında 38 milyon TL yatırım yapan Teknosa, 2021 yılında yatırımlarını artırarak sürdürme ve şirketin teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendirme kararı aldığını duyurdu.

“Ciro ve karlılığımız, 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi”

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020’nin, salgın nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ancak hedeflerimizden taviz vermedik ve 2019 yılı ortalarında ‘Yeni Neslin Teknosa’sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programını kararlılıkla sürdürdük. Bu dönüşüm bize her zamankinden daha da fazla müşteri odaklı olmanın, büyük veriyi doğru kullanmanın ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ciro ve karlılığımız, dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi ve her çeyrekte performans artışı devam etti. Kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi son 20 yılın rekor performansına ulaştırdı. 2020, bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz. 2021’de geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik yatırım öngörüyoruz. Teknosa, hem yatırımlarına ivme kazandıracak hem de yeni büyüme alanlarını daha yakından takip edecek.”

Oran, stratejik yol haritalarında birçok önemli konu başlığının bulunduğunu ifade ederek, geçen yıl çok hızlı bir şekilde büyüyen e-ticareti çok kanallı deneyimin odak noktası yapmak istediklerini, başarılı bir şekilde harmanladıkları fiziksel ve online deneyimleri geliştirmeyi, mağaza dijital yetkinliklerini ve veri analitiği kabiliyetlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl teknolojiye ve çalışanlarına yapacakları yatırımlarla Teknosa’yı daha ileriye taşıyacak adımları hızlandıracaklarını belirten Oran, “Tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle birlikte Teknosa’yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız.” dedi.

“Sektörümüzü fark yaratan uygulamalarla büyütmeye devam edeceğiz”

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da salgın sürecinde veriye dayalı ve omnichannel (çok kanallı) iş modeli sayesinde müşterilere hızlı biçimde erişme, değişen beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmeti anında sunma konusunda başarı sağladıklarını kaydetti.

Pandemi sürecinin, teknolojik gelişmeleri hızlandırdığını ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini öne çektiğini belirten Gürcan, ürünlere talep artarken, müşterilerin beklentilerinin de farklılaştığını ifade etti.

Gürcan, “Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz ‘Yeni Neslin Teknosa’sı programı çerçevesinde dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Mağazalarımızın açık olduğu dönemlerde en sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlarken, tüketiciyle birebir iletişim kurduğumuz kanalları çeşitlendirdik ve fark yarattık.” şeklinde konuştu.

Web-chat’in yanı sıra sektörde ilk olarak teknosa.com üzerinden video-chat uygulaması ile sanal ortamda mağaza deneyimi sunmaya başladıklarını aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

“Uzun yıllardır sürdürdüğümüz online siparişi mağazadan teslim alma seçeneğine ek olarak yine sektörde ilk ve tek olan ‘Araçta Teslimat’ hizmeti gibi fiziksel ve online’ı birbirine entegre eden uygulamalarımızla her zaman ve her kanalda müşterilerimizin yanında olduk. Ürün portföyümüzü onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik, geliştirdik. Çevik organizasyonumuz ve güçlü altyapımızla sağlıklı şekilde büyümeye, performansımızı en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyoruz. Teknoloji, bu zorlu dönemde hayatımızı devam ettirebilmek için en önemli araçlardan biri oldu. Türkiye’de teknoloji alışverişi denilince ilk akla gelen markayız. 20 yıldır Türkiye’de herkesin teknolojiye erişmesi için öncü adımlar atıyoruz. Bundan sonra da dijitalleşmede yeni atılımlarla ülkemizde teknolojinin güvenilir adresi olmaya ve sektörümüzü fark yaratan uygulamalarla büyütmeye devam edeceğiz.”