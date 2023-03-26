Dünyanın en büyük güneş gözlüğü, numaralı gözlük üreticisi ve perakendecisi EssilorLuxottica'nın başkanı Leonardo Del Vecchio, 27 Haziran 2022'de 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

22 Mayıs 1935'te İtalya'da doğan Del Vecchio, Milano'da fakir bir şekilde büyüdü. Babası o doğmadan 5 ay önce yaşamını yitiren bir sokak satıcısıydı. Milan sokaklarında sebze satıyordu.

Del Vecchio, annesi 5 çocuğuna bakamayacak durumda olduğu için 7 yaşında yetimhaneye gönderildi.

14 yaşında bir araba ve gözlük parçaları fabrikasında çıraklık yapmaya başladı ve bir keresinde tasarım okuluna girmek için parmağının bir kısmını kesti.

KARAVANDA BAŞLADI

Del Vecchio, 1960'larda İtalyan gözlük endüstrisinin çoğuna ev sahipliği yapan Belluno eyaletindeki Agordo'ya taşındı. İş sağlamak ve gençleri çalışmak için şehirlere akın etmekten caydırmak için ücretsiz arazi teklifinden yararlandı. Başkaları tarafından tasarlanan gözlük çerçeveleri üreten küçük bir işletme kurdu.

Bir karavanda kurulan girişim; zamanla Venedik'ten arabayla 90 dakika uzaklıkta, binlerce kişiyi istihdam eden ve her gün on binlerce çerçeve üreten genişleyen bir komplekse dönüşecekti.

25 YAŞINDA LUXOTTİCA'YI KURDU

Del Vecchio, Luxottica'yı 1961'de 25 yaşında kurdu. Onun liderliğinde Sunglass Hut, Ray-Ban ve Oakley'i satın aldı ve büyüyerek Bulgari ve Chanel dahil hemen hemen her marka için gözlük üretti.

TIBBİ CİHAZDAN MODA AKSESUARINA...

Aslında Del Vecchio, sıradan numaralı gözlükler ve güneş gözlükleri "tasarım çerçevelere" dönüştürerek adeta bir altın madeni bulmuştu. Gözlüklerin gerekli bir tıbbi cihazdan arzu edilen bir moda aksesuarına dönüşeceğini tahmin etti.

1971'de Luxottica, Milano'daki Uluslararası Optik Sergisinde ilk gözlük koleksiyonunu sundu ve burada önemli bir başarı elde etti. 1974'te Del Vecchio, Luxottica markasını genişletmeye yönelik stratejisini ilerletmek için Scarrone SpA adlı bir İtalyan gözlük distribütörünü satın aldı.

Üst düzey moda tasarımcılarıyla çalışmanın önemini öngören Del Vecchio, 1988 yılında Giorgio Armani ile gözlük tasarlamak ve için bir lisans anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, Luxottica ile güçlerini birleştiren birçok lüks moda markasının ilki oldu. 90'lı yıllar boyunca Luxottica, Vogue, Brooks Brothers, Persol, Bulgari ve Chanel ile de ortaklık kurdu. 1999 yılında şirket Ray-Ban'i satın aldı ve markanın koleksiyon ve stil seçeneklerini genişletti.

İŞİNİ BÜYÜTÜRKEN YAPTIĞI İKİ HAMLE...

Los Angeles Times'a göre işini büyütürken yaptığı iki hamle genel olarak büyümesinin anahtarı olarak kabul edildi. Stratejilerden biri perakende sektörüne yatırım yaparak Luxottica mağazaları açmaktı. Diğer strateji ise onu satın almalara yöneltti; özellikle de 1999 yılında, şirketin pazarlama yaklaşımı kapsamında itibar kazanan bir marka olan ABD'li Ray-Ban'i satın aldı. Del Vecchio'nun imparatorluğu 2018'de Fransız Essilor ile yapılan bir anlaşmayla genişledi. Bu anlaşma 150 ülkede 140.000'den fazla çalışanı olan devasa bir varlık yarattı.

DÜNYANIN EN ZENGİN 52. KİŞİSİYDİ

Forbes milyarderleri sıralamasında dünyanın en zengin 52. kişisi olan Del Vecchio, öldüğünde yaklaşık 25 milyar dolar servete sahipti.

'EN İYİSİ OLMAYA ÇABALADIM'

Aslında utangaç ve ketum olan Del Vecchio, onlarca yılını medyanın kaçınarak geçirdi. 2022'nin başlarında bir gazeteciyle yaptığı nadir bir görüşme sırasında, imparatorluğunu nasıl kurduğu soruldu. Del Vecchio, "Yaptığım her şeyde her zaman en iyisi olmaya çabaladım, hepsi bu" dedi. Onu zirveye taşıyan yolculuğu anlatırken, "Asla doyamadım" dedi. Del Vecchio, bir röportajında, “Bir şeyler yapmaya devam etmek ve ilerlemek için yeterince cesur olmalısın” demişti.

