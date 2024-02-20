ARA
Bist 100
9334,41
1,5%
Bist 100
Dolar/TL
30,9038
0,1853%
Dolar/TL
Euro/TL
33,3682
0,277%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0798
0,1693%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2014,09
0,64%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Petrol
  • EPDK Başkanı Yılmaz: "Benzin ve motorinde indirim olacak"

EPDK Başkanı Yılmaz: "Benzin ve motorinde indirim olacak"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirterek, "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadesini kullandı.

20 Şubat 2024 | 15:28
EPDK Başkanı Yılmaz: "Benzin ve motorinde indirim olacak"

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, özellikle son günlerde küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin uluslararası piyasalarda sadece Brent tipi petrolün değil motorin ve benzin gibi işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da yukarı yönlü etkilediğine işaret edildi.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiği ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin iç piyasadaki fiyat hareketlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

Benzin ve motorin fiyatlarının devlet eliyle değil serbest piyasa koşullarında kendine özgü formülasyonla belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, fiyatların belirlenmesinde herhangi bir sebeple piyasa yapısını bozucu kar hareketlerinin tespiti halinde EPDK'nin tavan fiyat uygulama yetkisi bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirtti.

Benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğunu, kurallar ve formülün belli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır."

İlgili Haberler
Motorine bu kez indirim geliyor
Motorine bu kez indirim geliyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 2014,09 0,64%
  • ALTIN ONS 2027,11 0,45%
  • BIST 100 9334,41 1,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,161 0,015%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34848 -0,04892%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,483 0,185%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,9038 0,1853%
  • EURO/DOLAR 1,0798 0,1693%
  • EURO/TURK LIRASI 33,3682 0,277%
  • STERLIN/DOLAR 1,25984 0,00556%
Günün En Çok Okunanları
İliç'teki maden göçüğünde arama faaliyetleri durduruldu
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda faizde geç indirim endişesi
Küresel piyasalarda faizde geç indirim endişesi
9 kişinin göçük altında kaldığı maden faciasında sanıkların ifadeleri ortaya çıktı!
9 kişinin göçük altında kaldığı maden faciasında sanıkların ifadeleri ortaya çıktı!
Apple'a 500 milyon Euro ceza hazırlığı
Apple'a 500 milyon Euro ceza hazırlığı
Tat Gıda'nın satışı tamamlandı
Tat Gıda'nın satışı tamamlandı
Microsoft, yapay zeka yatırımı için İspanya'yı seçti
Microsoft, yapay zeka yatırımı için İspanya'yı seçti
AnadoluJet'ten yurt içi uçuşlarda 'Ramazan' indirimi
GERİ
İLERİ
İliç'teki maden göçüğünde arama faaliyetleri durduruldu
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda faizde geç indirim endişesi
9 kişinin göçük altında kaldığı maden faciasında sanıkların ifadeleri ortaya çıktı!
Apple'a 500 milyon Euro ceza hazırlığı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda faizde geç indirim endişesi
9 kişinin göçük altında kaldığı maden faciasında sanıkların ifadeleri ortaya çıktı!
Apple'a 500 milyon Euro ceza hazırlığı
Tat Gıda'nın satışı tamamlandı
Küresel piyasalarda faizde geç indirim endişesi
9 kişinin göçük altında kaldığı maden faciasında sanıkların ifadeleri ortaya çıktı!
Apple'a 500 milyon Euro ceza hazırlığı
Tat Gıda'nın satışı tamamlandı
Microsoft, yapay zeka yatırımı için İspanya'yı seçti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL