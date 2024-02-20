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Motorine bu kez indirim geliyor

Motorinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.20 lira indirim bekleniyor.

20 Şubat 2024 | 11:46
Motorine bu kez indirim geliyor

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatları değişiklik göstermeye devam ediyor. Geçen hafta akaryakıt fiyatlarında iki kere değişiklik yaşanırken; yarın da motorin fiyatına indirim yapılması bekleniyor. Buna göre, motorinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.20 lira indirim bekleniyor.

Motorin grubuna son gelen 2 lira 56 kuruşluk zamla güncel fiyatı 44 lirayı aşmıştı. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne oldu? İşte 20 Şubat itibarıyla benzinin litresi ortalama 41,22 TL'den, motorinin litre fiyatı ise 44,3 liradan satılıyor.

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