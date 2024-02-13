Motorine büyük zam geldi

Akaryakıtta zamlara yenisi eklendi.

Motorinin litre fiyatına 2,57 TL zam yapıldı. Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 44,29 TL oldu. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Benzinin litre fiyatı 39,42 TL'de kaldı. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı.

Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı. (Bloomberght)