ARA
Bist 100
5420,73
-0,47%
Bist 100
Dolar/TL
18,9586
0,0022%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0828
0,0161%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0594
0,1385%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1117,82
0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • BoJ politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını değiştirmedi

BoJ politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmezken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

10 Mart 2023 | 09:25
0
BoJ politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını değiştirmedi

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Banka ayrıca, getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmeyerek artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Karar metninde yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği belirtilerek, "Banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." yönlendirmesi korundu.

Bugün sona eren toplantı BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun toplamda 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi içindeki son para politikası toplantısı olması açısından da önemliydi.

Nisan başında görev süresi dolacak olan Kuroda'nın yerine Başbakan Kişida Fumio hükümetinin aday gösterdiği Ueda Kazuo'nun atanması bekleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1117,82 0,21%
  • ALTIN ONS 1833,56 0,16%
  • BIST 100 5420,73 -0,47%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9586 0,0022%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0828 0,0161%
  • EURO/USD 1,0594 0,1385%
  • INGILIZ STERLINI 1,19819 0,52815%
  • JAPON YENI 136,943 0,598%
  • KANADA DOLARI 1,38314 -0,01301%
  • RUS RUBLESI 75,96 0,0461%
Günün En Çok Okunanları
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bir şirket daha halka arz oluyor
Bir şirket daha halka arz oluyor
Ünlü marka ikonik logo ve ambalajını 'zorunlu olarak' değiştiriyor
GERİ
İLERİ
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bir şirket daha halka arz oluyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL