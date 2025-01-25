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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27, altının gram fiyatı yüzde 2,87, avro/TL yüzde 2,36, dolar/TL yüzde 0,33 artış kaydetti.

25 Ocak 2025 | 11:10
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

BIST 100 endeksi, en düşük 9.923,63 puanı ve en yüksek 10.151,55 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 üstünde 10.104,85 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,87 artışla 3 bin 186 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 yükselişle 21 bin 596 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 187 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,89 artarak 5 bin 337 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,33 değer kazanarak 35,6890 liraya, avro yüzde 2,36 artışla 37,4110 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,78, emeklilik fonları yüzde 1,83 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,22 ile "hisse senedi" fonları oldu. AA

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Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş borsa işlem tarihi belli oldu: Mopaş ne zaman borsada işlem görecek?
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket
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