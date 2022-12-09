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Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,85, altının gram satış fiyatı yüzde 0,65, avro/TL yüzde 0,78, dolar/TL yüzde 0,08 değer kazandı.

09 Aralık 2022 | 20:54
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı?

BIST 100 endeksi, en düşük 4.711,43 ve en yüksek 5.032,57 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,85 artarak 5.005,30 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 değer kazancıyla 1.076 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 artışla 7.210 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.753 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.765 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,08 yükselişle 18,6450 liraya, avro da yüzde 0,78 artarak 19,6550 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,18 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.


 

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