Dolar yükselişe geçti, altında düşüş sürüyor
Bu sabah 5,87 liradan güne başlayan Dolar/TL, sanayi üretimindeki artışın beklentilerin altında kalması nedeniyle yükselişini hızlandırdı. 5,90 lirayı gören kur, yeniden 5,89 seviyesine indi.
Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası kararı kurun hareketi açısından belirleyici olacak.
KASIM AYI SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI
Öte yandan altın fiyatlarında ise düşüş bugün de sürüyor. Serbest piyasada gram altın alışta 291,97 lira, satışta 292,03 lira oldu. Çeyrek altın ise 479,52 liradan satılıyor. Altının onsu 1.542 dolardan işem görüyor.
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