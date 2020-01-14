Dolar yükselişe geçti, altında düşüş sürüyor

Ocak 14, 2020 0 Yorum 85 Okunma
Dolar yükselişe geçti, altında düşüş sürüyor

Bu sabah 5,87 liradan güne başlayan Dolar/TL, sanayi üretimindeki artışın beklentilerin altında kalması nedeniyle yükselişini hızlandırdı. 5,90 lirayı gören kur, yeniden 5,89 seviyesine indi.

Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası kararı kurun hareketi açısından belirleyici olacak.

KASIM AYI SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

Öte yandan altın fiyatlarında ise düşüş bugün de sürüyor. Serbest piyasada gram altın alışta 291,97 lira, satışta 292,03 lira oldu. Çeyrek altın ise 479,52 liradan satılıyor. Altının onsu 1.542 dolardan işem görüyor.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap