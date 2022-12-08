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Döviz mevduatları 1 milyar dolar geriledi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 32,30 milyon dolar düşüş gösterdi.

08 Aralık 2022 | 15:26
Son Güncellenme: 09 Aralık 2022 | 11:57
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Döviz mevduatları 1 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 204 milyar 897,80 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Aralık ile sona eren haftada 203 milyar 865,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 40,10 milyon dolar azalarak 122 milyar 8,60 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 7,70 milyon dolar artarak 81 milyar 856,80 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 358 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 15 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 341 milyon dolar düşüş gösterdi.

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