ARA
Bist 100
5092,88
-0,83%
Bist 100
Dolar/TL
19,367
0,1773%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2687
-0,4032%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0982
-0,5871%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1247,2
-1,64%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Euro/dolar paritesi 13 ayın en yüksek seviyesinde

Uluslararası piyasalarda, avro dolar paritesi bugün içinde 1,1076 dolara kadar çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

14 Nisan 2023 | 18:38
0
Euro/dolar paritesi 13 ayın en yüksek seviyesinde

Son dönemdeki küresel bankacılık sektöründe çalkantıların piyasalarda faiz artırım döngüsüne ilişkin beklentileri değiştirmesinin ardından avro dolar karşısında yükselmeye devam ediyor.

Avro/dolar paritesi bugün gün içinde 1,1076 dolara kadar çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu parite TSİ 17,35 itibarıyla 1,1008 seviyesinden işlem gördü.

Euro/dolar paritesi Eylül 2022’de 0,96 dolar ile 1,0000 eşit seviyenin altında son 20 yılın en düşük seviyesini inmişti

Paritedeki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) daha az kısıtlayıcı bir para politikası uygulaması ihtimali ve bunun dolar üzerindeki etkisi etkili oluyor.

Ayrıca, küresel bankacılık sektöründe çalkantıların azalmasının ardından piyasalarda oluşan daha olumlu havayla dolar gibi güvenli yatırımlar nispeten daha az talep görürken, bu da euroyu güçlendiriyor.

Euro değeri

Euro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 avro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra avro, dolar karşısında hızla değer kaybetmişti. Ekim 2000'de euro 0,82 dolara kadar gerilemişti.

Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazanmıştı. 2008 yılında 1 euro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1247,2 -1,64%
  • ALTIN ONS 2002,96 -1,84%
  • BIST 100 5092,88 -0,83%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,367 0,1773%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2687 -0,4032%
  • EURO/USD 1,0982 -0,5871%
  • INGILIZ STERLINI 1,2412 -0,88083%
  • JAPON YENI 133,726 0,87%
  • KANADA DOLARI 1,33805 0,33218%
  • RUS RUBLESI 82,275 0,6065%
Günün En Çok Okunanları
Pegasus bilet kampanyası başlattı! İşte Pegasus'tan yurt dışı 1 Euro kampanyası detayları
FED tutanakları neler söylüyor?
FED tutanakları neler söylüyor?
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
Gates ve Soros'un ilgi gösterdiği tartışmalı proje yeniden gündemde
Gates ve Soros'un ilgi gösterdiği tartışmalı proje yeniden gündemde
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
SPK onayladı: İki yeni halka arz geliyor
GERİ
İLERİ
Pegasus bilet kampanyası başlattı! İşte Pegasus'tan yurt dışı 1 Euro kampanyası detayları
FED tutanakları neler söylüyor?
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
FED tutanakları neler söylüyor?
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
Gates ve Soros'un ilgi gösterdiği tartışmalı proje yeniden gündemde
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
Gates ve Soros'un ilgi gösterdiği tartışmalı proje yeniden gündemde
Gram altın rekor tazeledi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL