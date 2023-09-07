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Fed'in Bej Kitap: Ekonomik büyüme ılımlı

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğunu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığını bildirdi.

07 Eylül 2023 | 09:12
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Fed'in Bej Kitap: Ekonomik büyüme ılımlı

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, çoğu bölgede temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu belirtildi.

Turizme yönelik tüketici harcamalarının beklenenden güçlü gerçekleştiğine işaret edilen raporda, ancak diğer perakende harcamalarının özellikle de temel olmayan ürünlerde yavaşlamaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, "Bazı bölgeler, tüketicilerin tasarruflarını tüketmiş olabileceğini ve harcamaları desteklemek için borçlanmaya daha fazla bel bağlanacağını öne süren raporlara dikkat çekti." ifadesi kullanıldı.

Bazı bölgelerde tedarik zincirindeki gecikmelerin düzeldiğinin bildirildiği belirtilen raporda, mevcut siparişlerin daha iyi karşılanabildiği kaydedildi.

Raporda, konut sektöründeki arz sıkıntısına işaret edilerek, neredeyse tüm bölgelerde satılık konut stokunun kısıtlı kalmaya devam ettiği, bu doğrultuda yeni konut inşaatlarının hızlandığı, ancak birçok bölgede uygun fiyatlı konut inşaatının yüksek finansman maliyetleri ve artan sigorta primleri nedeniyle giderek daha fazla zorlaştığı aktarıldı.

Farklı bölgelerdeki bankacıların kredi talebindeki artışla ilgili karışık sinyaller verdiği belirtilen raporda, çoğu bankacının tüketici kredilerinin arttığını ve bazı bölgelerde tüketici kredilerinde yüksek oranda borçların ödenemediğinin bildirildiği ifade edildi.

"Fiyat artışı genel olarak yavaşladı"

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke genelinde istihdam artışının hafiflediği aktarıldı.

Raporda, işe alımlardaki yavaşlamaya rağmen çoğu bölgede vasıflı işçiler ve iş başvurusunda bulunanların sayısının sınırlı kalması nedeniyle iş gücü piyasasındaki dengesizliklerin devam ettiğinin bildirildiği belirtildi.

Birçok kişinin ücret artışı konusunda "yılın ikinci yarısının farklı olacağını" düşündüğüne dikkatin çekildiği raporda, neredeyse tüm bölgelerde işletmelerin ücret artışının yakın vadede büyük ölçüde yavaşlayacağına dair daha önce gerçekleşmemiş beklentilerini yeniden dile getirdiği aktarıldı.

Raporda, fiyat artışlarına ilişkin ise "Çoğu bölge, fiyat artışının genel olarak yavaşladığını, imalat ve tüketim malları sektörlerinde ise daha hızlı yavaşladığını bildirdi." değerlendirmelerine yer verildi.

Bazı bölgelerde işletmelerin maliyet baskılarını aşma çabası nedeniyle girdi fiyatlarındaki artışın satış fiyatlarından daha az yavaşladığı belirtilen raporda, sonuç olarak kar marjlarının birçok bölgede düştüğü kaydedildi.

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