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Hazine 2 ihalede 6,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde, 6 milyar 415,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

08 Mayıs 2023 | 15:34
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Hazine 2 ihalede 6,4 milyar lira borçlandı

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 14,97, bileşik faiz yüzde 15,53 oldu.

Nominal teklifin 288 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 187 milyon lira, net satış 179,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 191 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 125 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2338 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 6,86 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 5,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 173,8 milyon lira, net satış 1 milyar 10,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 51 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 6 milyar 415,1 milyon lira borçlandı.

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