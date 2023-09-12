ARA
Bist 100
8159,9
0,16%
Bist 100
Dolar/TL
26,8887
0,0439%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8488
-0,1516%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0727
-0,2139%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1653,9
-0,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hazine 2 ihalede yaklaşık 47,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 47 milyar 234,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

12 Eylül 2023 | 17:00
0
Hazine 2 ihalede yaklaşık 47,2 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 3,75 oldu.

Nominal teklifin 33 milyar 75,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 360 milyon lira, net satış 7 milyar 776 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 22 milyar 169,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,36, bileşik faiz yüzde 28,09 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 630,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 461 milyon lira, net satış 8 milyar 958,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 23 milyar 301 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece iki ihalede toplam 47 milyar 234,8 milyon lira borçlandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1653,9 -0,44%
  • ALTIN ONS 1913,13 -0,48%
  • BIST 100 8159,9 0,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,8887 0,0439%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8488 -0,1516%
  • EURO/USD 1,0727 -0,2139%
  • INGILIZ STERLINI 1,24808 -0,22783%
  • JAPON YENI 147,146 0,381%
  • KANADA DOLARI 1,35547 -0,10244%
  • RUS RUBLESI 94,85 -0,2104%
Günün En Çok Okunanları
Tesla'nın daha önce vadettiği ucuz araç gerçek olabilir
Bakan Özhaseki duyurdu: Hazine arazileri imara açılacak
Bakan Özhaseki duyurdu: Hazine arazileri imara açılacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
İstanbul Sultangazi'de daire ve işyeri satışı yapılacak
İstanbul Sultangazi'de daire ve işyeri satışı yapılacak
Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı!
Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı!
Bakan Şimşek'ten taşıt ve konut kredilerine sınırlama sinyali
Bakan Şimşek'ten taşıt ve konut kredilerine sınırlama sinyali
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
GERİ
İLERİ
Tesla'nın daha önce vadettiği ucuz araç gerçek olabilir
Bakan Özhaseki duyurdu: Hazine arazileri imara açılacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
İstanbul Sultangazi'de daire ve işyeri satışı yapılacak
Bakan Özhaseki duyurdu: Hazine arazileri imara açılacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
İstanbul Sultangazi'de daire ve işyeri satışı yapılacak
Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı!
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
İstanbul Sultangazi'de daire ve işyeri satışı yapılacak
Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı!
Bakan Şimşek'ten taşıt ve konut kredilerine sınırlama sinyali
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL