ARA
Bist 100
5035,68
0,54%
Bist 100
Dolar/TL
18,8636
0,0483%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0725
-0,2634%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0641
-0,3087%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1107,26
-0,53%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hazine haftaya 3 ihale, 1 doğrudan satış yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta TÜFE'ye endeksli, sabit kuponlu ve değişken faizli devlet tahvilleri ile kira sertifikası satış ihalesi düzenleyecek.

17 Şubat 2023 | 15:17
0
Hazine haftaya 3 ihale, 1 doğrudan satış yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

21 Şubat'taki ilk ihraç ihalesinde, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edilecek.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1107,26 -0,53%
  • ALTIN ONS 1825,73 -0,59%
  • BIST 100 5035,68 0,54%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8636 0,0483%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0725 -0,2634%
  • EURO/USD 1,0641 -0,3087%
  • INGILIZ STERLINI 1,19717 -0,17094%
  • JAPON YENI 134,541 0,501%
  • KANADA DOLARI 1,35208 0,47672%
  • RUS RUBLESI 74,5988 -0,1555%
Günün En Çok Okunanları
248. saatte kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna'dan ilk açıklama
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Warner Bros'tan bağış açıklaması
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
257. saatte enkazdan kurtarıldı
257. saatte enkazdan kurtarıldı
Borsa yatırımcısına yükselişler karşısında 'sakin ve temkinli olun' uyarısı
GERİ
İLERİ
248. saatte kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna'dan ilk açıklama
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
Warner Bros'tan bağış açıklaması
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
257. saatte enkazdan kurtarıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL