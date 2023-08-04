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HSBC dolar/TL tahminini yükseltti

Britanya merkezli HSBC, dolar / TL'nin yıl sonunda 32 lira seviyesine çıkabileceğini öngördü.

04 Ağustos 2023 | 16:38
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HSBC dolar/TL tahminini yükseltti

Bloomberg HT'nin haberine göre HSBC, dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Banka, müşterilerine gönderdiği analizde bu yılın sonu için dolar/TL beklentisini 27 liradan 29'a çıkardı. Gelecek yılki beklenti ise 32 olarak belirlendi.

Dış ticaret açığındaki genişlemeye dikkat çeken banka, enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeyi vurguladı.

HSBC, dış ticaretteki durumun turizm sezonunda bile cari işlemler dengesinde beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğini gösterdiği için TL adına risk oluşturduğunu belirtti.

Analizde güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olması nedeniyle bu durumun döviz açısından daha da endişe verici olduğu ifade edildi.

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