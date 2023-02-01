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İstanbul'da ocak enflasyonu açıklandı

İstanbul'da ocak ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 5,94, toptan fiyatlar yüzde 5,52 arttı.

01 Şubat 2023 | 12:55
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İstanbul'da ocak enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, ocakta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,52 yükseldi.

Ocak 2022'ye göre geçen ay yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 79,68, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 80,45 olarak gerçekleşti.

Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 14,66, gıda harcamalarında yüzde 6,07, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,17, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62 ve konut harcamalarında yüzde 2,30 artış, giyim harcamalarında ise yüzde 0,83 azalış izlendi.

Ocak 2023’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 19,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 11,91, madenler grubunda yüzde 7,40, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,81, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,96, mensucat grubunda yüzde 0,40 artış kaydedildi.

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