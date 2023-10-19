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Kur korumalı mevduattan çıkış devam ediyor

Düşüş ivmesi devam eden kur korumalı mevduatlarda 72,9 milyar TL gerileme kaydedildi. Böylelikle iki haftada yaklaşık 150 milyar TL'lik rekor düşüş görüldü.

19 Ekim 2023 | 16:16
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Kur korumalı mevduattan çıkış devam ediyor

Türkiye'nin kur korumalı mevduattan çıkış süreci devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 13 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 72,9 milyar TL düşüş gösterdi.

Verilere göre kur korumalı mevduatlarda 3,1 trilyon TL'ye geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 112,4 milyar dolar oldu.

Döviz mevduatlarına bakıldığında ise tüzel kişilerin mevduatlarındaki artış dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Ekim haftasında 1,5 milyar dolar artışla 173,2 milyar dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırıldığında ise mevduatların 717 milyon dolar yükseldiği görüldü.

Bu veri setine göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 92 milyon dolar azaldı, tüzel kişilerin ise 717 milyon dolar arttı. (BloombergHT)

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