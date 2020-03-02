Kurda yukarı hareket sürebilir - Ekonomist

Kurda yukarı hareket sürebilir
İdlib’teki saldırı sonrası piyasalardaki hareketle dolar karşısında TL sert düştü ve 6,25’ye kadar geldi.
Geçen son birkaç gündür özellikle TCMB’nin son faiz indirim kararı ve İdlib’deki gelişmelerle artan jeopolitik tansiyon eşliğinde artan TL volatilitesi kurdaki yönün yukarı olmaya devam edeceğine işaret etmekteydi.
Bu gelişmelere eklenen jeopolitik risklerle dışarıda ise koronavirüsün küresel bir pandemik hastalığa dönüşecek olması korkusu piyasaları geriyor ve risk iştahını azaltıyor.
Kurda 6,20 üzerindeki seyrin devam etmesi halinde son artıştan sonra oluşan eğilim paralelinde hareketler devamlılık sağlayabilir.
Bu durumda kurda 6,20 üzerinde direnç bandı olarak 6,27-6,30 seviyesi izlenebilir.
Kurda, aynı zamanda 50 periyotluk hareketli ortalamanın bulunduğu 6,15 bandı kısa vadede düşüş eğiliminin yeniden ön plana çıkması için aşılması gereken destek aralığıdır.
Kur, bu bandın üzerinde yukarı eğilimini sürdürebilir.
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