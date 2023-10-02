Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

ABD Senatosu, 2023 mali yılının bitimine saatler kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edildi.

Tasarının Temsilciler Meclisi'nde 91'e karşı 335 oy, Senato'da da 9'a karşı 88 oyla kabul edilmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılının bitimine 1 saatten az kala, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.

Biden, tasarının Kongre'den geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bugün Temsilciler Meclisi ve Senato'daki iki partili çoğunluğun "milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek gereksiz bir krizin" önlenmesi için hükümetin açık tutulması yönünde oy kullandığına dikkati çekti.

Analistler, ABD hükümetinin kapanma riskinin şimdilik ortadan kalktığını ve hafta başından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, bu hafta ülkede açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasındaki gidişata ilişkin vereceği sinyallerle piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Özellikle cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini ifade etti.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatarak, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin bankanın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından, düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 1.844 dolarla son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 92,1 seviyesinde bulunuyor.

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine çevrildi.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olan Avrupa'da son açıklanan verilere göre, enflasyonist baskının zayıfladığını anımsatarak, bölgedeki ekonomik aktiviteye dair işaretler veren PMI verilerinden resesyon olasılığına ilişkin sinyaller alınıp alınmayacağının yatırımcılar tarafından takip edildiğini söyledi.

Geçen hafta açıklanan veriler göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak gösterilen Almanya'da enflasyonun yıllık yüzde 4,5 ile beklenenden de düşük gelmesi ve Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 4,3 artışla tahminlerin altında kalması, bölge ekonomisine dair iyimserliği artırmıştı.

Hafta içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, banka üyelerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini ifade etti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,28 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

Asya genelinde ise tatil havası etkili olurken, Japonya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Asya genelinde tatil nedeniyle piyasalar işleme kapalı olurken, Japonya borsası üst üste 2 günlük düşüşün ardından bugün pozitif seyrediyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 48,5 ile beklentilerin altın kalırken, dün Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,6 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile tahminlerin altında geldi.

Analistler, Çin ekonomisine dair açıklanan PMI verilerinin öngörülerin altında kalmasına karşın 50'nin üzerinde tutunmasının nispeten olumlu karşılanabileceğini söyledi.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 artışla 149,8'i test ederek, 17 Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt içinde, cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 8.334,94 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, bu hafta gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,1 artışla 27,4086'dan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,4781 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, cuma günü akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

Ayrıca, cuma günü Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturulduğu bildirildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi amacıyla GSP oluşturuldu." ifadelerine yer verildi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, eylül ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

17.00 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı inşaat harcamaları

18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın Konuşması