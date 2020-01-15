Piyasalarda ilk rakamlar

Ocak 15, 2020 0 Yorum 73 Okunma
Piyasalarda ilk rakamlar

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni günde dolar/TL 5,88 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 6,54’te işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması Beyaz Saray’da imzalanacak.

ÇEYREK ALTIN 481 LİRA

Çeyrek altın kuru alış fiyatı 470,07 lira alış fiyatı, 481,83 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ise 293,73 lira alış fiyatı, 293,89 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.



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