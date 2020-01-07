Piyasalarda son durum! Dolar ve altın yine yükselişe geçti
ABD-İran arasındaki gerginliğin piyasalar üzerindeki baskısının hafiflemesiyle güne düşüşle başlayan dolar ve altın yeniden yükselişe geçti.
Sabah 5,95 liradan güne başlayan dolar/TL kuru, saat 17.00 itibarıyla 5,97 liradan işlem görüyor. Euro/TL 6,669 lirada.
ÇEYREK ALTIN 492 LİRA
Serbest piyasada altının gramı alışta 301,16 lira, satışta 301,22 lirada. Çeyrek altın 492,73 liradan satılıyor. Altının onsu ise 1,567 dolardan işlem görüyor.
CITIGROUP’TAN ALTIN İÇİN İLK ÇEYREK TAHMİNİ
PETROL 3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEN DÖNDÜ
Petrol fiyatları Londra’da, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki gerilimin Orta Doğu’da arz aksaklıklarına neden olup olmayacağını görmek için beklemeye geçmeleri ile birlikte üç ayın en yüksek seviyesinden geriledi.
Petrolün varil fiyatı 68,40 doların altına indi.
BORSA ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 112.737,38 puana yükseldi. Günün ikinci bölümünde hisse senetleri artışa devam ederken; saat 17:20 itibarıyla BİST 100 Endeksi, yüzde 1,48 artışla 113 bin 023 puanda seyrediyor.
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